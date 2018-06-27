Лаборант ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» получила взятку за фальсификацию жирности молока



Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей лаборантки ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», которая получила взятку от индивидуального предпринимателя из Ивьевского района за фальсификацию жирности молока.

Также в поле зрения оперативников попала бывшая заведующая Гродненской ветеринарной аптекой СУП «Лидский зооветснаб», которая вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. Преступление выявилось уже после задержания гражданки за другие нарушения закона.

Осмотр не прошли

Житель г. п. Вороново предоставил для осмотра в Лидское МРЭО ГАИ автомашину «Фольксваген-Пассат» 2003 года выпуска. Однако работники регистрационного отделения засомневались в подлинности маркировки. При более тщательном осмотре выяснилось, что видоизменен номер кузова. С таким же нарушением законодательства столкнулись специалисты при осмотре автомашины «Мерседес» 1982 года выпуска. На кузове автомобиля также были заметны следы удаления фрагмента маркируемой панели с последующей установкой аналогичного по форме и размеру.

Кто производил незаконные действия, выясняется.

Чужое не бери!

Лето, жара, люди отдыхают на берегах водоемов. А другие люди туда же приходят «на охоту» за оставленными без присмотра вещами. Так, у одного лидчанина «увели» куртку, в карманах которой находились мобильный телефон «Lenovo» и 700 долларов США.

К счастью, вора быстро нашли, им оказался нигде не работающий местный житель 1986 года рождения. Часть похищенного мужчина уже пустил на свои цели, остальное изъято.

Ну что сказать? Устроены так люди...

Прошлогодние махинации «гадалки» из Гомеля нашли подтверждение во время расследования. С июня по декабрь прошлого года женщина «сняла порчу» с двух лидчанок. Одна наша землячка, 1988 года рождения, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, отдала мошеннице 4400 рублей, мобильный телефон и золотые изделия, другой «снятие порчи» обошлось в 4000 рублей вместе с золотом и мобильным телефоном.

Ну нельзя же быть такими доверчивыми! Лучше жить «испорченными», но с честно заработанными деньгами в собственном кармане.

«Липовый» больной

Судимый и состоящий на учете в РОВД лидчанин подделал рецепт на получение медпрепаратов и предъявил его в аптеке № 8 ЗАО «Фармация» в г. Ивье. Но ивьевский фармацевт подделку обнаружила и сообщила куда следует.

В отношении незаконопослушного гражданина возбуждено еще одно уголовное дело.

В «избиении» забора подозреваются...

На улице Г. Беды в Лиде пострадавшими оказались... бетонные заборы возле четырех частных домов. Местные жители обратились с заявлением в милицию, сотрудники которой выяснили: «избили» заборы из хулиганских побуждений неработающий лидчанин 1998 года рождения и военнослужащий срочной службы одной из воинских частей г. Барановичи. Как говорится, силушку некуда было деть... Теперь им инкриминируется ст. 339, ч. 2 УК РБ «Хулиганство».

Вновь эхо войны

Опять война напоминает о себе. 21 июня около 11.00 на территории Лидского молочно-консервного комбината при проведении земляных работ обнаружено 2026 патронов калибра 7,62 мм времен Великой Отечественной войны. Эти боеприпасы уже никогда не будут использованы...