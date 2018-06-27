Израиль обладает наивысшим уровнем жизни среди государств Ближнего востока, а в числе тех, кто сыграл важнейшую роль в политике, экономике и культуре этой страны, есть и уроженцы Беларуси: многие президенты и премьеры еврейского государства имеют белорусские корни.

О том, как сегодня развиваются отношения между Беларусью и Израилем, рассказал в интервью «АиФ» Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Владимир СКВОРЦОВ.

- В мае в Иерусалиме прошло очередное, шестое заседание Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Насколько эффективным, по вашей оценке, представляется такой формат межгосударственного взаимодействия?

Начну с того, что в последние годы такие двусторонние встречи стали проводиться нашими странами на все более регулярной основе. Очевидно, в этом проявляется как взаимная заинтересованность в поддержании постоянного диалога по актуальным темам, так и признание того факта, что взаимодействие приобретает все более предметный и конструктивный характер.

Мы рассматриваем межправительственный комитет в качестве основной и, я бы сказал, универсальной площадки координации наших действий и определения перспективных направлений дальнейшего сотрудничества с Израилем, спектр которых отнюдь не ограничивается чисто экономической проблематикой. На заседаниях МПК, кроме торговли и инвестиций, традиционно значительное место отводится таким темам, как межведомственный и отраслевой диалог, обмен визитами разного уровня, сотрудничество в туристической, научно-технической, медицинской, культурно-образовательной и социально-гуманитарной областях.

Так было и на майской встрече. Ее повестка дня вновь была весьма насыщенной. А итогом дискуссии стал выход на позитивные договоренности по основным аспектам двусторонней кооперации.

Результативности работы межправкомитета, сопредседателями которого на протяжении ряда лет являются с нашей стороны заместитель премьер-министра Михаил Русый, с израильской – министр алии и интеграции Софа Ландвер, несомненно, способствовало и то, что обе его части работали по сути как единый, четко отлаженный механизм. В состав белорусской делегации входили руководящие представители МИД, ГКНТ, Минсельхозпрода, Минспорта, Минтруда, «Белгоспищепрома», которые вместе с израильскими коллегами из соответствующих ведомств самым активным образом подключались к обсуждению пунктов повестки дня, проходившему в традиционно конструктивном ключе.

По итогам мероприятия подписан подробный Протокол, включающий 12 разделов, в которых зафиксированы основные договоренности, определяющие стратегические направления сотрудничества на ближайшую перспективу. Теперь обе стороны - уже на уровне исполнителей – займутся их практической реализацией, предполагающей совместные действия как госорганов, так и хозяйствующих субъектов.



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- Торговля, экономические связи - это та сфера, которая во многом закладывает фундамент для развития всего комплекса межгосударственных отношений. Если обратиться к статистике, каковыми были тенденции в этой области сотрудничества в последние годы?

Не будет преувеличением сказать, что наше экономическое партнерство с Израилем развивается по восходящей траектории. Взять, например, такой ключевой индикатор его состояния, как двусторонний товарооборот. По итогам прошлого года по сравнению с 2016-м он увеличился в полтора раза и составил более 140 млн долларов. За последние пять лет – это рекордный показатель. При этом наш экспорт в Израиль за этот период вырос в 6 раз! Стоит также упомянуть и результаты, которых мы достигли в торговле услугами. Их двусторонний оборот увеличился в 2017 году на 32%, составив 50 млн долларов. Таким образом, суммарный объем взаимной торговли по итогам прошлого года вплотную приблизился к отметке в 200 млн долларов.

Но мы прекрасно понимаем, что при всей позитивной динамике коридор возможностей наших торговых отношений заметно шире, чем достигнутые сегодня показатели. Чтобы полностью освоить имеющийся потенциал, нужны серьезные совместные усилия всех участников внешнеэкономической деятельности, нужно реальное наполнение взаимной торговли качественной продукцией по тем позициям, которые наиболее востребованы на рынке партнера и оптимально соответствуют его критериям.

- Могли бы вы несколько развить или конкретизировать вашу мысль: какие дополнительные ниши вы видите в наращивании поставок белорусской продукции на израильский рынок, что может наша страна еще предложить?

Хотел бы сразу же сделать одну оговорку, перспективы продвижения в Израиль одной из ключевых позиций нашего экспорта - продукции высокотехнологичного сегмента в значительной мере ограничены. Это связано с рядом факторов, таких как невысокая емкость местного рынка, насыщенного товарами известных мировых брендов, наличия у страны режима свободной торговли с ЕС и США, объединениями ЕАСТ и МЕРКОСУР, которого пока нет у Беларуси, а также жестких требований по ценовым параметрам и экологическим стандартам.

В этих условиях - разумеется, не отказываясь полностью от поиска возможностей налаживания поставок высокотехнологичной промышленной продукции в Израиль - основную ставку нашим участникам внешнеэкономической деятельности все-таки приходится делать на более активное и масштабное продвижение на местный рынок товарных позиций белорусской пищевой отрасли.

Наиболее перспективными здесь представляются некоторые виды молочных продуктов (твердые сыры, сгущенное и сухое молоко, сырная сыворотка, пищевой казеин), а также лимонная кислота, рапсовое масло, сахар, хлебная продукция, шоколадные и кондитерские изделия, ликеро-водочная продукция, замороженные грибы и ягоды, картофельный крахмал, мука, крупы.

По оценкам израильских экспертов, Беларусь может стать одним из мировых лидеров в производстве молочных ингредиентов, которые востребованы на местном рынке. Ряд наших молочных предприятий и их модель производства идеально подходят для этих целей.

Однако хотел бы обратить внимание на одно специфическое требование, без соблюдения которого нет шансов расширять свое присутствие на местном рынке продовольствия. Речь идет о т.н. кашруте - своде жестких религиозных предписаний, распространяющихся на продовольственные товары. Чтобы они могли поступить в торговую сеть, экспортеры, работающие с Израилем, должны иметь в наличии сертификат кошерности, своего рода разрешение на поставку данной пищевой продукции.

В основной массе отечественные производители не готовы заниматься этим «хлопотным делом». Правда, в последний период мы вместе с израильскими партнерами и заинтересованными отраслевиками с нашей стороны начали активно работать над данной темой, и как следствие - число таких предприятий в Беларуси стало постепенно расти.

Маркетинговые исследования, которые проводились загранучреждением, подтверждают наличие в Израиле серьезного спроса на говядину. Вместе с тем, исходя из жестких санитарных норм контроля, действующих в стране, для организации поставок мяса необходимо получение ветеринарного сертификата, ориентирующегося на нормы Евросоюза, которым в большинстве случаев не располагают отечественные производители. Это еще одна актуальная задача, которую необходимо решать нашим экспортерам. Данная тема была предметом обсуждения и на заседании МПК, в ходе которого стороны условились активизировать усилия по завершению необходимых ветеринарных процедур.

В то же время продовольственные товары - это еще далеко не исчерпывающий перечень белорусской продукции, которая востребована на израильском рынке.

Ряд заявок поступает на изделия белорусской легкой промышленности, которые уже давно, но пока еще в незначительном объеме присутствуют на израильском рынке. Продолжаются переговоры между субъектами хозяйствования двух стран по увеличению этой номенклатуры экспорта. Эффективной формой кооперации здесь может стать производство одежды под заказ, в том числе для религиозного сектора.

Имеется определенная ниша и для наших строительных материалов, в частности, продукции деревообрабатывающей промышленности, стекла, цемента, керамики. Но, чтобы ею воспользоваться, требуются инициативные и гибкие подходы, в том числе к формированию цены с учетом непростой логистики.

- Насколько широко затронутые вами перспективы наращивания сотрудничества обсуждались в ходе визита белорусской делегации с представителями израильских госорганов и бизнес-сообщества за рамками заседания?

- Как на полях самой встречи в формате МПК, так и за ее пределами шел очень интенсивный диалог с израильскими коллегами из ряда ведомств в целях определения новых точек роста кооперации.

В частности, глава нашей делегации Михаил Русый провел переговоры с министрами сельского хозяйства - Ури Ариэлем, науки и технологий - Офиром Акунисом, туризма - Яривом Левиным. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, по которым просматривается взаимный интерес, и перспективы реализации совместных проектов в агропромышленной, научно-технической и туристической отраслях.

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Во внешнеполитическом ведомстве Израиля состоялся очередной раунд межмидовских политических консультаций. Нашу делегацию на них возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, израильскую - политический директор МИД Алон Ушпиц и заместитель генерального директора ведомства Александр Бен-Цви. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

В министерстве туризма Израиля прошло заседание совместной белорусско-израильской рабочей группы по сотрудничеству в области туризма. Делегацию на переговорах с белорусской стороны возглавил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Не менее плотной была и деловая часть программы визита. Михаил Русый посетил офис компании "Евростандарт", сотрудничающей с нашей страной по дистрибьютерским схемам. Главной темой обсуждения стали перспективы расширения номенклатуры нашей поставляемой на израильский рынок продовольственной продукции.

Белорусский вице-премьер встретился также с руководством израильской компании "Агриго" и обсудил пути расширения кооперации с ней в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В центре внимания его встречи с активом Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси стали возможности взаимодействия в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, а также реализации совместных проектов в рамках региональных и деловых контактов.

Параллельно с визитом официальной делегации под эгидой Минского отделения БелТПП в Израиле работали представители бизнес-кругов нашей страны. В состав группы производственников входили руководители ОАО "Бобруйский завод растительных масел", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", холдинга "Минск Кристалл Групп". На площадке Торгово-промышленной палаты Беэр-Шевы и Негева проведена серия переговоров по поставкам на израильский рынок широкого ассортимента отечественной продукции АПК. Достигнуты договоренности о возобновлении экспорта в Израиль рапсового масла, наращивании поставок зефира, шоколадных и кондитерских изделий, расширении номенклатуры поставляемого крепкого алкоголя.

Визит завершился встречей официальной и деловой частей белорусской делегации с руководством Торговой палаты "Израиль-Беларусь" с участием представителей израильских деловых кругов, в частности, владельцев розничной сети "Фрэшмаркет" и компании China Motors Ltd. Обсуждались возможности налаживания поставок белорусской продукции на израильский рынок по ряду новых товарных позиций.

- Как известно, Израиль входит в число мировых лидеров по инвестициям в исследования и разработки и может записать в свой актив ряд высоких достижений в области инновационных технологий. Обсуждались ли перспективы взаимодействия двух стран на данном направлении в ходе заседания межправкомитета?

- Да, тема кооперации в научно-технической и инновационной сферах предметно рассматривалась в ходе визита в целом, как на самом заседании МПК, так и за его рамками – во время встреч с руководством министерства науки и технологий Израиля и Израильского агентства по инновациям. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и его израильский коллега - министр Офир Акунис подписали меморандум о взаимопонимании между возглавляемыми ими ведомствами. В целях разработки конкретных направлений сотрудничества и плана совместных действий предполагается создание совместной рабочей группы в области науки и технологий.

Готовность сторон активизировать усилия в интересах наращивания двустороннего сотрудничества в области инноваций зафиксирована и в упомянутом протоколе заседания МПК. Кроме того, в ближайшее время планируется подписать межправительственную Программу образовательного, научного, культурного, молодежного и спортивного сотрудничества на 2018-2021 годы, где этой теме также будет уделено серьезное внимание.



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- Имеется ли уже практический задел в реализации совместных инновационных проектов, можно ли вести речь об успешных историях белорусско-израильского взаимодействия в области науки и IT-индустрии?

- У Беларуси и Израиля на протяжении ряда лет наработан позитивный опыт кооперации в области высоких технологий, включая реализацию сторонами совместных инвестиционных проектов.

Наша страна обладает достаточно высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала, сохранила солидную научную базу. Она хорошо известна в израильском IT-сообществе и как школа программистов высокого уровня, как признанный поставщик ряда уникальных решений, в том числе в области компьютерных игр и развлечений.

В последний период у нас на государственном уровне предпринимаются значительные усилия, в частности, в законодательной сфере, способствующие опережающему развитию белорусского IT-сектора. Так, в марте 2018 г. вступил в силу Декрет президента страны “О развитии цифровой экономики”, который предоставляет беспрецедентные условия для ведения IT-бизнеса, превращая Беларусь в одно из наиболее комфортных мест в мире в этом отношении.

Все перечисленное в совокупности создает хорошие стимулы для международного сотрудничества в сфере информационных технологий, повышает привлекательность нашей площадки для глобальных компаний, включая и израильские IT-фирмы. Открываются представительства, создаются совместные предприятия, поставляющие качественные и востребованные на международном рынке продукты. Так, израильско-белорусской компанией разработан известный во всем мире мессенджер Viber. И относительно свежий пример - компания Gett, оказывающая услуги по перевозке пассажиров в Израиле, ряде городов России, Великобритании и Нью-Йорке, в мае прошлого года приобрела компанию Juno, являющуюся резидентом белорусского Парка высоких технологий с центром разработки в Минске, значительно укрепив свои позиции на международных рынках сервиса заказа такси. При этом израильский основатель Gett Шахар Вайсер заявил о своем намерении наращивать масштабы своей деловой активности в Беларуси.

В результате совместных усилий экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в Израиль неуклонно растет, в 2017 году он составил более 10 млн долларов, а в I квартале текущего года вновь увеличился – почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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- Как правило, чем теснее сотрудничество, тем более сложные задачи приходится решать партнерам. Пожалуй, невозможно найти две страны, у которых бы интересы абсолютно совпадали. Насколько актуальна эта проблема для контекста белорусско-израильских отношений?

- Разумеется, каждое государство, обладающее суверенитетом, стремится продвигать свои национальные интересы, свои внешнеполитические приоритеты, имеет собственные взгляды на происходящее в мире. И здесь объективно нельзя ожидать полного единодушия в подходах.

У Беларуси и Израиля, как известно, разные стратегические партнеры. Кроме того, наша страна является активной участницей интеграционных объединений и организаций на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вместе с тем, оба государства входят в состав ряда универсальных и специализированных международных структур, где уже есть примеры успешного взаимодействия двух государств.

Белорусско-израильский диалог, несмотря на некоторые несовпадающие позиции, развивается в целом в позитивном ключе. В политико-дипломатической сфере принципиально важным представляется уважительное отношение и признание права друг друга на выбор партнеров и выстраивание связей с третьими странами. Это же касается и определения векторов внутриполитического развития. Свои усилия мы направляем прежде всего на поиск новых точек соприкосновения, которые позволяют поднять планку доверия. А их несравненно больше, чем возможных разночтений.

В области торгово-экономических отношений хорошие перспективы сотрудничества видятся в многостороннем формате. Я имею в виду прежде всего разработку Соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и странами ЕАЭС. Беларусь изначально поддержала идею заключения такого договора и сейчас активно участвует в переговорном процессе по нему. Мы исходим из того, что создание ЗСТ Израиля с интеграционным объединением евразийской «пятерки» объективно будет способствовать выводу на новый уровень двусторонних экономических отношений с Беларусью как его составной частью, позволит не только диверсифицировать торговлю, но и нарастить инвестиции между двумя странами.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали, - недавнему заседанию межправкомитета, хочу подчеркнуть, что при обсуждении комплексных вопросов в подавляющем большинстве случаев нам удавалось находить консенсус. А по тем, где требуется дополнительная «домашняя работа», стороны условились ее продолжить, чтобы в итоге выйти на взаимоприемлемые решения.



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- Два с половиной года назад Беларусь и Израиль подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан. Как по прошествии времени вы оцениваете его эффект для взаимных контактов?

- Я считаю, что отмена визового режима между Беларусью и Израилем стала важным этапом в укреплении двусторонних отношений. Это, по сути, выход на новый уровень доверия между двумя странами. Созданы в целом весьма благоприятные условия для туристических, деловых и гуманитарных поездок.

В то же время ситуация серьезно омрачается резко увеличившимся в последнее время числом отказов белорусским гражданам во въезде в Израиль. В наш МИД все чаще стали поступать жалобы от соотечественников, имевших в наличии все необходимые документы, на безосновательные, по их оценке, запреты во въезде со стороны израильских миграционных властей в аэропорту Бен-Гурион.

О ряде наиболее резонансных случаев уже сообщали и ведущие белорусские СМИ, отмечавшие, что упомянутые трудности со въездом могут повлиять на планы белорусов посетить Израиль в туристических и приватных целях.

Совместно с израильскими коллегами мы пытаемся разобраться в конкретных случаях и причинах отказов с тем, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан.

Эта тема была предметом обсуждения как в ходе встреч заместителя премьер-министра Михаила Русого с израильскими министрами, так и на состоявшихся в конце мая в Иерусалиме двусторонних консультациях внешнеполитических ведомств по консульским вопросам.

Последующие контакты посольства с представителями МИД Израиля свидетельствовали о понимания ими нашей озабоченности. Некоторые депутаты Кнессета также неоднократно поднимали вопрос о неоправданных ограничениях со стороны миграционных служб в отношении въезжающих в Израиль. Надеюсь, что совместные действия позволят в скором времени свести до минимума возникающие недоразумения в аэропорту.