​В Минске грудной ребёнок остался в автомобиле с заблокированными дверями

27 июня утром на номер службы спасения поступило сообщение от молодой мамы о захлопнувшейся в легковом автомобиле двери, сообщает МЧС.

Автомобиль находился на территории ТРЦ «Арена-Сити», расположенном по проспекту Победителей, 84.

На место вызова прибыли спасатели. Было установлено, что женщина 1985 года рождения, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, выходя из автомобиля «Ауди Q5», случайно захлопнула дверь, после чего в автомобиле сработал центральный замок. В салоне автомобиля остался ребёнок 2018 года рождения. Женщина сразу позвонила спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС объяснили женщине, что необходимо разбить стекло в авто. Но она решила вызвать платную службу по вскрытию замков. Специалистам службы открыть двери машины не удалось. После этого спасатели разбили переднее левое стекло в автомобиле.



В результате происшествия ребёнок не пострадал.