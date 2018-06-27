Более 5 млн итальянцев живут за чертой бедности

По статистике – это каждый 12-й гражданин страны, что является самым высоким показателем за последние 12 лет.



Хуже всего на юге Италии: там за чертой бедности живёт каждый десятый гражданин. Правительство страны намерено выбраться из сложившейся ситуации. Планируется ввести минимальный гарантированный доход для малоимущих. Минтруда Италии Луиджи ди Майо заявил, что программу «дохода гражданина» нужно запускать немедленно. Он также сказал, что власти уже знают, где в бюджете взять деньги на реализацию этой программы.