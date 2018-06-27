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Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

28.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

Объектами пристального внимания технических инспекторов стали шестнадцать предприятий и организаций района.

— Цель проведения данных мониторингов, которые организуются по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси и проходят ежегодно по всем областям, — не наказать кого-то за упущения и недостатки в работе, а подсказать, оказать методическую помощь, дать рекомендации по исправлению недочетов, многие из которых не требуют финансовых затрат, — пояснил руководитель рейдовой группы, главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных организаций Геннадий Бердников.


Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси
Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

Мониторинг состояния охраны труда прошел в РПБ «Гайтюнишки», Радунском СПЦ, РУП ЖКХ, ДРСУ №120, филиале «АтП №14», районном центре культуры и народного творчества, яслях-саду №4 г.п. Вороново. Поскольку работа рейдовой группы в нашем районе совпала с месячником общественного контроля по соблюдению законодательства по охране труда в рамках подготовки к уборочной кампании были посещены девять сельскохозяйственных организаций. При мониторинге охраны труда уделялось внимание созданию для работающих безопасных и здоровых условий труда, надлежащего производственного быта работников, выполнению работодателями коллективных договоров, вопросам профилактики производственного травматизма.

Итогом работы масштабной рейдовой проверки стал семинар-совещание с участием представителей районной власти, главных инженеров, специалистов по охране труда, председателей первичных профсоюзных организаций предприятий и учреждений Вороновщины. В ходе его были озвучены зафиксированные нарушения, даны краткие разъяснения некоторых пунктов законодательства в решении возникших проблем.


Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси
Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси
Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

Представители рейдовой группы отметили, что затронутые вопросы не должны быть отданы на откуп только соответствующим специалистам, совместно искать решение должны служба охраны труда и профсоюзные организации, главные инженера и руководители.

Справка об итогах мониторинга и протокол улучшения деятельности в вопросах охраны труда будут направлены в проверенные организации и райисполком с тем, чтобы устранить замечания и продолжить планомерную работу в главной деятельности, цена которой — человеческая жизнь.

ВСТАВКА: В 2017 году в республике техническая инспекция труда ФПБ провела 1164 проверки и 7365 мониторингов. По их итогам нанимателям выданы 1077 представлений и 6100 рекомендаций на устранение 64 645 нарушений требований законодательства об охране труда. Из-за нарушения требований охраны труда приостанавливалась работа 2378 единиц станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которого создавала угрозу жизни и здоровью работников.

Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси
Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси
Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Объектами пристального внимания технических инспекторов стали шестнадцать предприятий и организаций района. — Цель проведения данных мониторингов, которые...
 
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