Два дня в Вороновском районе работали рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси





Объектами пристального внимания технических инспекторов стали шестнадцать предприятий и организаций района.

— Цель проведения данных мониторингов, которые организуются по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси и проходят ежегодно по всем областям, — не наказать кого-то за упущения и недостатки в работе, а подсказать, оказать методическую помощь, дать рекомендации по исправлению недочетов, многие из которых не требуют финансовых затрат, — пояснил руководитель рейдовой группы, главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных организаций Геннадий Бердников.











Мониторинг состояния охраны труда прошел в РПБ «Гайтюнишки», Радунском СПЦ, РУП ЖКХ, ДРСУ №120, филиале «АтП №14», районном центре культуры и народного творчества, яслях-саду №4 г.п. Вороново. Поскольку работа рейдовой группы в нашем районе совпала с месячником общественного контроля по соблюдению законодательства по охране труда в рамках подготовки к уборочной кампании были посещены девять сельскохозяйственных организаций. При мониторинге охраны труда уделялось внимание созданию для работающих безопасных и здоровых условий труда, надлежащего производственного быта работников, выполнению работодателями коллективных договоров, вопросам профилактики производственного травматизма.

Итогом работы масштабной рейдовой проверки стал семинар-совещание с участием представителей районной власти, главных инженеров, специалистов по охране труда, председателей первичных профсоюзных организаций предприятий и учреждений Вороновщины. В ходе его были озвучены зафиксированные нарушения, даны краткие разъяснения некоторых пунктов законодательства в решении возникших проблем.















Представители рейдовой группы отметили, что затронутые вопросы не должны быть отданы на откуп только соответствующим специалистам, совместно искать решение должны служба охраны труда и профсоюзные организации, главные инженера и руководители.

Справка об итогах мониторинга и протокол улучшения деятельности в вопросах охраны труда будут направлены в проверенные организации и райисполком с тем, чтобы устранить замечания и продолжить планомерную работу в главной деятельности, цена которой — человеческая жизнь.

ВСТАВКА: В 2017 году в республике техническая инспекция труда ФПБ провела 1164 проверки и 7365 мониторингов. По их итогам нанимателям выданы 1077 представлений и 6100 рекомендаций на устранение 64 645 нарушений требований законодательства об охране труда. Из-за нарушения требований охраны труда приостанавливалась работа 2378 единиц станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которого создавала угрозу жизни и здоровью работников.













Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.