﻿ Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь, в городе Ветке 3 июля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь, в городе Ветке 3 июля

28.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь, в городе Ветке 3 июля

9.40 — сбор у райисполкома руководителей организаций района и структурных подразделений райисполкома, возложение цветов на Аллее Героев, у памятного знака «Книга».

9.45 — сбор трудовых делегаций и участников митинга у Братской могилы.

10.00 — митинг «Слава героям!» у Братской могилы.

11.00 — торжественная часть «Цвети, мой край, под небом журавлиным!» (амфитеатр).

Зона отдыха «Ставок»

С 13.00 — работа торговых рядов, аттракционов, солдатская каша, а также:

— катание на лодках;

— работа фотозоны «Моя малая родина»;

— боди-арт (остров);

— работа аниматоров «Диснейленд приглашает» (остров).

15.00-17.00 — товарищеский футбольный матч.

15.00-17.00 — соревнования по масс-реслингу и дартсу, соревнования по ворк-ауту.

17.00-18.00 — детский конкурс «Мини-Мисс-2018».

18.00-19.30 — чествование работающей молодёжи района «Молодёжь — наше будущее!».

19.30-20.30 — концертная программа Красногорского района Брянской обл. Российской Федерации.

20.30-21.30 — концертная программа солистов и творческих коллективов Ветковского района «Я за тебя сердцем, Беларусь!».

21.30-22.50 — танцевально-развлекательная программа «Живой звук».

22.50-23.00 — патриотическая акция «Споём гимн вместе!».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9.40 — сбор у райисполкома руководителей организаций района и структурных подразделений райисполкома, возложение цветов на Аллее Героев, у памятного знака...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилев начал праздновать День города и День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика