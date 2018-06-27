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Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь, в городе Ветке 3 июля
28.06.2018 — Разное | Новости Ветки
9.40 — сбор у райисполкома руководителей организаций района и структурных подразделений райисполкома, возложение цветов на Аллее Героев, у памятного знака «Книга».
9.45 — сбор трудовых делегаций и участников митинга у Братской могилы.
10.00 — митинг «Слава героям!» у Братской могилы.
11.00 — торжественная часть «Цвети, мой край, под небом журавлиным!» (амфитеатр).
Зона отдыха «Ставок»
С 13.00 — работа торговых рядов, аттракционов, солдатская каша, а также:
— катание на лодках;
— работа фотозоны «Моя малая родина»;
— боди-арт (остров);
— работа аниматоров «Диснейленд приглашает» (остров).
15.00-17.00 — товарищеский футбольный матч.
15.00-17.00 — соревнования по масс-реслингу и дартсу, соревнования по ворк-ауту.
17.00-18.00 — детский конкурс «Мини-Мисс-2018».
18.00-19.30 — чествование работающей молодёжи района «Молодёжь — наше будущее!».
19.30-20.30 — концертная программа Красногорского района Брянской обл. Российской Федерации.
20.30-21.30 — концертная программа солистов и творческих коллективов Ветковского района «Я за тебя сердцем, Беларусь!».
21.30-22.50 — танцевально-развлекательная программа «Живой звук».
22.50-23.00 — патриотическая акция «Споём гимн вместе!».
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