Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь, в городе Ветке 3 июля





9.40 — сбор у райисполкома руководителей организаций района и структурных подразделений райисполкома, возложение цветов на Аллее Героев, у памятного знака «Книга».

9.45 — сбор трудовых делегаций и участников митинга у Братской могилы.

10.00 — митинг «Слава героям!» у Братской могилы.

11.00 — торжественная часть «Цвети, мой край, под небом журавлиным!» (амфитеатр).

Зона отдыха «Ставок»

С 13.00 — работа торговых рядов, аттракционов, солдатская каша, а также:

— катание на лодках;

— работа фотозоны «Моя малая родина»;

— боди-арт (остров);

— работа аниматоров «Диснейленд приглашает» (остров).

15.00-17.00 — товарищеский футбольный матч.

15.00-17.00 — соревнования по масс-реслингу и дартсу, соревнования по ворк-ауту.

17.00-18.00 — детский конкурс «Мини-Мисс-2018».

18.00-19.30 — чествование работающей молодёжи района «Молодёжь — наше будущее!».

19.30-20.30 — концертная программа Красногорского района Брянской обл. Российской Федерации.

20.30-21.30 — концертная программа солистов и творческих коллективов Ветковского района «Я за тебя сердцем, Беларусь!».

21.30-22.50 — танцевально-развлекательная программа «Живой звук».

22.50-23.00 — патриотическая акция «Споём гимн вместе!».