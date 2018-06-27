



30 июня Ветковский район будет принимать автопробег на ретроавтомобилях, посвящённый 75-летию освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Пробег организован Гомельским областным комитетом профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности и РУП «Гомельэнерго».

Колонна ретроавто пройдёт по маршруту Гомель-Даниловичи-Присно-Шерстин-Новосёлки-Радуга. Завершится мероприятие в 12.00 в городе Ветке на Красной площади выставкой ретроавтотехники и концертом заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Скарбонка» филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго».