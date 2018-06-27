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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков встретился со своими избирателями

28.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков встретился со своими избирателями

На минувшей неделе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков встретился со своими избирателями в Ветковском районе.

Парламентарий и его помощник Михаил Савостов провели приём граждан в здании Даниловичского сельского исполнительного комитета. С частным вопросом обратились Марина и Елена Романцовы. Им была необходима консультативная помощь по медицинскому вопросу. Николай Гореликов к общению с депутатом подошёл более глубоко. Он поднимал вопросы аренды водоёмов юридическими лицами, порядка приобретения населением древесины у лесхозов, а также некоторые нюансы медицинского обслуживания на селе и в областном центре. Помимо этого, Николай Васильков разъяснил и порядок распределения выпускников медицинских вузов в учреждения здравоохранения области.

23 июня депутат принял участие в церемонии открытия встречи приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины «Родина — в сердце моём!» в рамках Международного молодёжного форума «Дружба-2018», который в этом году принимала Ветка. В следующий раз со своими избирателями Николай Васильков встретится через месяц в Неглюбке.

Анна КОДОЛОВА.

 
 
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На минувшей неделе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков встретился со своими избирателями в Ветковском...
 
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