﻿ Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме

28.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме

Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме «Местные музеи: новые формы и инновации» в Чернигове.

На форум были приглашены 9 музеев Гомельской области и мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура из Минска, а также 23 украинских музея из Киева, Львова и Чернигова. Мероприятие проходило в рамках проекта «От партнерства местных музеев к широкому трансграничному сотрудничеству».

В своём выступлении главный хранитель фондов Ветковского музея Светлана Леонтьева акцентировала внимание на деятельности музея как фактора устойчивого развития региона. В целом сотрудники музеев Гомельщины и Черниговщины на форуме обсудили много актуальных вопросов, в том числе может ли музей быть чем-то большим, чем местный центр туризма. Например, может ли привлекать инвестиции, содействовать экономическому, социальному и экологическому развитию региона.

Сама Светлана Ивановна отметила, что форум, как и другие мероприятия проекта, помогли ей ближе познакомиться с музеями Черниговщины, наладить профессиональные связи. Живое общение, как профессиональное, так и дружеское, очень дорого для сотрудников музеев,  отметила она.

Проект финансируется совместно с Европейским Союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства ЕаPTC Беларусь-Украина. Его цель — объединить ряд музеев Гомельской и Черниговской областей туристическим трансграничным маршрутом, наладить сотрудничество между ними. Проект реализуется на протяжении 2018 года при поддержке Гомельского облисполкома в партнёрстве с гомельским филиалом общественной организации «Белорусский зелёный крест» и сотрудничестве с Национальным университетом «Черниговский коллегиум» им. Т.Г. Шевченки и Историко-археологическим музейным комплексом «Древний Любеч».

Н. АЛЕШКЕВИЧ.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме «Местные музеи: новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилев начал праздновать День города и День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика