



Сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова приняли участие в международном музейном форуме «Местные музеи: новые формы и инновации» в Чернигове.

На форум были приглашены 9 музеев Гомельской области и мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура из Минска, а также 23 украинских музея из Киева, Львова и Чернигова. Мероприятие проходило в рамках проекта «От партнерства местных музеев к широкому трансграничному сотрудничеству».

В своём выступлении главный хранитель фондов Ветковского музея Светлана Леонтьева акцентировала внимание на деятельности музея как фактора устойчивого развития региона. В целом сотрудники музеев Гомельщины и Черниговщины на форуме обсудили много актуальных вопросов, в том числе может ли музей быть чем-то большим, чем местный центр туризма. Например, может ли привлекать инвестиции, содействовать экономическому, социальному и экологическому развитию региона.

Сама Светлана Ивановна отметила, что форум, как и другие мероприятия проекта, помогли ей ближе познакомиться с музеями Черниговщины, наладить профессиональные связи. Живое общение, как профессиональное, так и дружеское, очень дорого для сотрудников музеев, отметила она.

Проект финансируется совместно с Европейским Союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства ЕаPTC Беларусь-Украина. Его цель — объединить ряд музеев Гомельской и Черниговской областей туристическим трансграничным маршрутом, наладить сотрудничество между ними. Проект реализуется на протяжении 2018 года при поддержке Гомельского облисполкома в партнёрстве с гомельским филиалом общественной организации «Белорусский зелёный крест» и сотрудничестве с Национальным университетом «Черниговский коллегиум» им. Т.Г. Шевченки и Историко-археологическим музейным комплексом «Древний Любеч».

Н. АЛЕШКЕВИЧ.