|
Улицу 2-ю Белорусскую в Бресте заасфальтировали
28.06.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Жители улицы выражают благодарность властям города - давно просили, но уже и не надеялись на подобное чудо. Однако оно произошло.
Конечно, что-то обязательно "кинет камень" - мол, опять без тротуаров? Но только не тот, кто вынужден был постоянно использовать данную дорогу и не тот, что живёт стазу у неё. Одно дело "глотать пыль", а другое - ехать с комфортом. А тротуары дело нужное, но не такое быстрое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители улицы выражают благодарность властям города - давно просили, но уже и не надеялись на подобное чудо. Однако оно произошло. Конечно, что-то обязательно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)