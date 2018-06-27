Улицу 2-ю Белорусскую в Бресте заасфальтировали

Жители улицы выражают благодарность властям города - давно просили, но уже и не надеялись на подобное чудо. Однако оно произошло.



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Конечно, что-то обязательно "кинет камень" - мол, опять без тротуаров? Но только не тот, кто вынужден был постоянно использовать данную дорогу и не тот, что живёт стазу у неё. Одно дело "глотать пыль", а другое - ехать с комфортом. А тротуары дело нужное, но не такое быстрое.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56785.php

Читать полностью в источнике с фото:



