Когда пройдет демаркация границы между Беларусью и Украиной?

План демаркации белорусско-украинской границы на 2018-2016 годы утвердила совместная комиссия Беларуси и Украины, заседание которой состоялось 26-27 июня в Луцке.

Об этом заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, разработка плана демаркации началась в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками, передает БЕЛТА . Соглашение белорусских и украинских властей об утверждении положения о демаркации государственной границы между двумя странами вступило в силу 25 ноября 2014 года.

Бычковский отметил, что сегодня процесс демаркации проходит параллельно на нескольких участках границы.

«Демаркация - процесс обозначения линии государственной границы на местности. Он предусматривает делимитацию - определение прохождения линии границы на картах. В дальнейшем она выносится на местность, обозначается пограничными знаками», - пояснил Бычковский.

Протяженность границы между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Территория, прилегающая к границе, труднопроходима. Это обширные площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов, большая часть из которых давно не функционирует.

Напомним, в мае 2016 года председатель ГПК Леонид Мальцев во время встречи с руководителями белорусских СМИ поднял вопрос о демаркации белорусско-украинской границы.

Он отметил, что польское направление, а также литовское и латвийское, имеют давно оформленные границы, и люди привыкли к этому. Украинское направление по-прежнему остается зоной, где периодически случаются разного рода недоразумения, нехарактерные для других мест.

Отметим, что демаркация так называемой прибалтийской границы и Беларуси была завершена в 2010 году, а началась в 2007. В 2006 году была завершена физическая демаркация границы Беларуси и Европейского союза. Демаркация белорусско-украинской границы началась в 2010 году с обсуждения данного вопроса. Примечательно, что в далеком 2009 году президент Ющенко назначил на пост главы МИД Петра Порошенко, нынешнего президента Украины, и поручил ему решить вопрос демаркации украинско-белорусской границы.

В итоге демаркация белорусско-украинской границы вяло началась в 2013 году с заседания Совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии. Тогда сообщалось , что процесс демаркации будет долгим, и займет порядка пяти лет.

Позднее сроки увеличились, и глава ГПК Мальцев сообщил, что на демаркацию потребуется порядка семи лет. Указ о демаркации был подписан Александром Лукашенко лишь в 2014 году.

Справка БДГ

Демаркация границ - определение и обозначение линии госграницы на местности в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами. Работу по определению линий государственных границ на местности осуществляет отдельная смешанная комиссия, создаваемая правительствами всех граничащих государств, участвующих в процессе демаркации.