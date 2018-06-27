ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда пройдет демаркация границы между Беларусью и Украиной?

28.06.2018 10:34 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

План демаркации белорусско-украинской границы на 2018-2016 годы утвердила совместная комиссия Беларуси и Украины, заседание которой состоялось 26-27 июня в Луцке.

Об этом заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, разработка плана демаркации началась в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками, передает БЕЛТА. Соглашение белорусских и украинских властей об утверждении положения о демаркации государственной границы между двумя странами вступило в силу 25 ноября 2014 года.

Бычковский отметил, что сегодня процесс демаркации проходит параллельно на нескольких участках границы.

«Демаркация - процесс обозначения линии государственной границы на местности. Он предусматривает делимитацию - определение прохождения линии границы на картах. В дальнейшем она выносится на местность, обозначается пограничными знаками», - пояснил Бычковский.

Протяженность границы между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Территория, прилегающая к границе, труднопроходима. Это обширные площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов, большая часть из которых давно не функционирует.

Напомним, в мае 2016 года председатель ГПК Леонид Мальцев во время встречи с руководителями белорусских СМИ поднял вопрос о демаркации белорусско-украинской границы.

Он отметил, что польское направление, а также литовское и латвийское, имеют давно оформленные границы, и люди привыкли к этому. Украинское направление по-прежнему остается зоной, где периодически случаются разного рода недоразумения, нехарактерные для других мест. 

Отметим, что демаркация так называемой прибалтийской границы и Беларуси была завершена в 2010 году, а началась в 2007. В 2006 году была завершена физическая демаркация границы Беларуси и Европейского союза. Демаркация белорусско-украинской границы началась в 2010 году с обсуждения данного вопроса. Примечательно, что в далеком 2009 году президент Ющенко назначил на пост главы МИД Петра Порошенко, нынешнего президента Украины, и поручил ему решить вопрос демаркации украинско-белорусской границы.

В итоге демаркация белорусско-украинской границы вяло началась в 2013 году с заседания Совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии. Тогда сообщалось, что процесс демаркации будет долгим, и займет порядка пяти лет.

Позднее сроки увеличились, и глава ГПК Мальцев сообщил, что на демаркацию потребуется порядка семи лет. Указ о демаркации был подписан Александром Лукашенко лишь в 2014 году.

Справка БДГ

Демаркация границ - определение и обозначение линии госграницы на местности в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами. Работу по определению линий государственных границ на местности осуществляет отдельная смешанная комиссия, создаваемая правительствами всех граничащих государств, участвующих в процессе демаркации. 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План демаркации белорусско-украинской границы на 2018-2016 годы утвердила совместная комиссия Беларуси и Украины, заседание которой состоялось 26-27 июня в Луцке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Бразилии прошла в плей-офф ЧМ-2018 после победы над сербами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика