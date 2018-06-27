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Пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали

28.06.2018 10:53 — Разное | ОНТ  
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Крупный пожар в складских помещениях ангарного типа площадью около трёх тысяч квадратных метров ликвидировали днём 28 июня в микрорайоне Кайрат Турксибского района в Алма-Ате, сообщает комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

В ликвидации пожара участвовали 75 человек, 20 единиц техники службы пожаротушения, а также вертолет Ми-171, оборудованный водосливным устройством. Вертолёт совершил 44 рейса, сбросив 132 тонны воды.

Известно, что из 13 ангаров с продукцией народного потребления (шины, молочная продукция, масла) пожаром были охвачены девять. Близкое расположение ангаров друг к другу способствовало быстрому распространению огня.

 
 
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​Крупный пожар в складских помещениях ангарного типа площадью около трёх тысяч квадратных метров ликвидировали днём 28 июня в микрорайоне Кайрат Турксибского...
 
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