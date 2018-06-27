29 июня на территории района пройдет Единый день безопасности дорожного движения «Пристегнись к безопасности!»

По данным статистики, ремни безопасности способны сохранить жизнь человека в трех из четырех аварий. Водители и пассажиры в автомобилях обязаны пристегиваться ремнями безопасности, а перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:





– детских удерживающих устройств, соответствующим весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Но если водителя автомобиля защищает крыша, которая может смягчить удар при аварии, то у мотоциклиста самая главная защита – это шлем. Он снижает тяжесть травм головы и смертности при ДТП примерно на 70%. Поэтому, ГАИ предупреждает, что использование данного защитного средства обязательно.