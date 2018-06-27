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Почему иногда происходит массовая вырубка молодого леса?
28.06.2018 — Разное | Раёны весник
С 2010 года в лесных зонах Беларуси наблюдается новое патологическое явление, которое получило название «короедное усыхание сосны, связанное с изменением климата», когда при повышенной температуре воздуха и уменьшенном количестве атмосферных осадков, снижается уровень грунтовых вод, что неблагоприятно сказывается на хвойных древостоях, и они теряют сопротивление к заселению вредными насекомыми.
Стволовые вредители – самый мобильный элемент леса, который быстрее всего реагирует на любые изменения состояния лесных биогеоценозов. Малейшее ослабление древостоя (буреломы, засухи, пожары прошлых лет) сразу же привлекает насекомых, приводит к формированию очагов массового размножения и сопровождается гибелью части деревьев или же всего древостоя. Очаги стволовых вредителей уместно сравнивать с «биологическим пожаром», который, как и обычный пожар в лесу, распространяется очень быстро и требует немедленной реакции со стороны работников лесного хозяйства.
Виктор Казаков, главный лесничий ГЛХУ «Червенский лесхоз»
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С 2010 года в лесных зонах Беларуси наблюдается новое патологическое явление, которое получило название «короедное усыхание сосны, связанное с изменением...
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