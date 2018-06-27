Почему иногда происходит массовая вырубка молодого леса?

С 2010 года в лесных зонах Беларуси наблюдается новое патологическое явление, которое получило название «короедное усыхание сосны, связанное с изменением климата», когда при повышенной температуре воздуха и уменьшенном количестве атмосферных осадков, снижается уровень грунтовых вод, что неблагоприятно сказывается на хвойных древостоях, и они теряют сопротивление к заселению вредными насекомыми.

Стволовые вредители – самый мобильный элемент леса, который быстрее всего реагирует на любые изменения состояния лесных биогеоценозов. Малейшее ослабление древостоя (буреломы, засухи, пожары прошлых лет) сразу же привлекает насекомых, приводит к формированию очагов массового размножения и сопровождается гибелью части деревьев или же всего древостоя. Очаги стволовых вредителей уместно сравнивать с «биологическим пожаром», который, как и обычный пожар в лесу, распространяется очень быстро и требует немедленной реакции со стороны работников лесного хозяйства.

До того, как произойдет заражение вторым поколением стволовых вредителей, лесхоз осуществляет рубку здоровых деревьев вокруг зараженного очага, что способствует его локализации. Простому человеку иногда сложно принять такие санитарно-оздоровительные мероприятия и объяснить их необходимость, ведь до возраста рубки этот лес должен был расти еще 30-40 лет. Поэтому мы просим принять данную информацию к сведению и с пониманием относиться к вырубкам молодого леса.

Виктор Казаков, главный лесничий ГЛХУ «Червенский лесхоз»