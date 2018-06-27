Краски лета с музыкой и инстаграмом

В субботу на праздник «Краски лета», организованный по поводу Дня молодёжи, всех желающих пригласил Центр культуры и досуга.



Что только не происходило, чтобы испортить праздник. Сначала пошёл бессовестный дождище! А так было весело танцевать и играть на красивой площадке перед зданием. Но мы не привыкли уступать: все — и гости, и ди-джеи, и ведущие переселились в танцевальный зал, в любимое «гнёздышко» под названием «Дискотека «Клетка», под «крылышко» крутых ди-джеев Рустама и Алексашки. Кроме того, публику развлекал приглашённый шоумен из столицы. И это ему хорошо удавалось! Где танцевал вместе с девчонками, где шутил, где проводил конкурсы, где играл с малышнёй в баскетбол надувными шарами – в общем, всех держал в тонусе, как подобает профессионалу этого дела.

Потом мы получили убийственную новость: «Краски холи не приедут, у них в дороге сломалась машина!..» Ну вот тебе пожалуйста… А как же разноцветные мордашки, веселье, долгожданная летающая цветная пыль? «А, да ладно! Будем веселиться без холи!» — так решили присутствующие и стали… петь. Да так, что даже переорали своими молодыми голосами солистку, Дашу БАТОРШИНУ, выступавшую на празднике! Прикольная современная тема – раскрепощённо петь вместе с исполнителем. Все знают текст, даже шестилетки, и в зале стоит такой драйв!

Участники праздника радостно восприняли ещё одно любимое развлечение молодёжи: квест. Все желающие разбились на команды, получили карты поиска и пулями повылетали из здания прямиком в дождь и вечер! Некоторые даже не успели услышать последние слова ведущего: «Первое условие – совместное сэлфи перед стартом!!!» Так и стартанули без первого сэлфи. После того, как участники находили пикет, нужно было сделать сэлфи на точке и разместить фото в Инстаграме с хэш-тэгами «Червень-2018» и «День молодёжи». Кто-то забыл про Инсту и прибежал в зал, высунув язык на плечи, просто с полной папкой фоток в телефоне. Кто-то с «волосами назад» обрыскал весь центр города, выложил фотки, но не успел за лидерами. А кто-то сделал и то, и другое, и третье – и в итоге получил главный приз! Но и даже и второму, и третьему призу участники радовались, как дети. Ах да, они же и есть дети! Весёлые, добрые, жизнерадостные дети, радующиеся празднику, каникулам, лету, его краскам, да и просто жизни, наполненной ожиданием прекрасного. Пусть оно так и будет. Пусть за каждым приплывут те паруса, которых он ждёт!..

Наталья

КОРОЛЬКЕВИЧ. Фото автора