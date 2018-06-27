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Двухдневный саммит Евросоюза стартует в Брюсселе

28.06.2018 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Двухдневный саммит Евросоюза стартует в Брюсселе

28-29 июня 2018 года в Брюсселе пройдет саммит глав государств и правительств Евросоюза.

Известно, что в ходе саммита руководители государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются найти решения наиболее актуальных проблем. Центральным вопросом станет миграционный кризис в Европе. Также на встрече будут обсуждаться вопросы выполнения минских соглашений в увязке с экономическими санкциями в отношении России.

Вместе с тем, в центре внимания экономические отношения с США, вопрос Brexit, ситуация вокруг украинских событий. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с цивилизованным разводом Великобритании и Евросоюза.

 
 
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28-29 июня 2018 года в Брюсселе пройдет саммит глав государств и правительств Евросоюза.
 
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