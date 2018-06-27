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Транзитный потенциал Беларуси
28.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь за счет своего местоположения всегда находилась на перекрестке эпох, времен, народов и дорог. Поэтому география перевозок очень обширна: все страны Европы, СНГ, Центральная Азия, Закавказье, Китай и США. Грузы доставляют по земле, воде и воздуху.
Рынок логистических услуг Беларуси растет и развивается, в том числе и за счет инвесторов. Так, на создание индустриального парка под Минском Китай инвестирует миллиарды долларов: хотят собрать на одной площадке лучшие мировые компании.
Инвесторы подчеркивают, что у Беларуси огромный транзитный потенциал.
Подробнее смотрите специальном репортаже.
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Рынок логистических услуг страны растет и развивается, в том числе и за счет инвесторов.
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