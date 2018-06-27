Транзитный потенциал Беларуси

Беларусь за счет своего местоположения всегда находилась на перекрестке эпох, времен, народов и дорог. Поэтому география перевозок очень обширна: все страны Европы, СНГ, Центральная Азия, Закавказье, Китай и США. Грузы доставляют по земле, воде и воздуху.

Рынок логистических услуг Беларуси растет и развивается, в том числе и за счет инвесторов. Так, на создание индустриального парка под Минском Китай инвестирует миллиарды долларов: хотят собрать на одной площадке лучшие мировые компании.

Инвесторы подчеркивают, что у Беларуси огромный транзитный потенциал.

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