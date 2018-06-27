В Минске женщина случайно закрыла в Audi грудного ребенка. Спасателям пришлось разбить стекло

Инцидент произошел днем 27 июня на территории ТРЦ «Арена-Сити», расположенном на проспекте Победителей.



Фото: МГУ МЧС

Как сообщили в МЧС, спасателям поступило сообщение от женщины о захлопнувшейся в легковом автомобиле двери. С ее слов, в салоне машины остался грудной ребенок.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что 33-летняя женщина, выходя из Audi Q5, случайно захлопнула дверь, после чего в автомобиле сработал центральный замок. При этом в автомобиле остался ребенок 2018 года рождения.

Спасатели предложили женщине разбить стекло авто, однако та решила вызвать платную службу по вскрытию замков. После того, как специалисты не смогли открыть Audi, работники МЧС все же разбили переднее левое стекло.

В результате инцидента ребенок не пострадал.