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Белорус два года звонил и отправлял сообщения за чужой счет

28.06.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение в несанкционированном доступе, модификации и неправомерном завладении компьютерной информацией, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 35-летний обвиняемый, желая получить бонусы и избежать оплаты за исходящие соединения, с помощью интернет-сервиса оператора несанкционированно заходил в личный кабинет абонентов. Его целью было добавление и снятие услуги «Переадресация вызовов», отправка SMS-сообщений, получение личной информации об абонентах.


Здесь и далее — фотографии со следственных экспериментов.

Обходя систему защиты, он отправлял SMS-сообщения различным абонентам, производил заказы детализированного счета, просматривал сведения о расходах за различные периоды, состоявшихся разговорах и сообщениях. В качестве потерпевших он выбирал клиентов, в основном корпоративной связи, имеющих задолженность на лицевом счете.

В результате переадресации вызовов, мужчина с июня по декабрь 2016 года получал бонусы в виде интернет-трафика, массово рассылал SMS-сообщения неизвестным абонентам с поздравительными текстами и анекдотами. Таким образом, за шесть месяцев он отправил более 3180 SMS-сообщений. В дальнейшем обвиняемый продолжил с помощью переадресации вызовов с января 2017 года по май текущего года за счет других абонентов звонить на городские телефоны.


В итоге белорусом был причинен вред 15 организациям Витебской, Минской и Гродненской областей, сотрудники которых пользовались номерами корпоративной связи, и частному лицу на общую сумму более 600 рублей.

В момент подключения переадресации потерпевшие не знали о подключении этой услуги. Абоненты, которые звонили потерпевшим в это время, не могли с ними соединиться, а дозванивались, например, в аптеку, куда обвиняемый накануне звонил по личным вопросам.


Действия мужчины квалифицированы следователями как несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности; модификация компьютерной информации; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда (ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 350, ст. 352 Уголовного кодекса Беларуси).

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