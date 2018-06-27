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Минского застройщика банкротят дольщики. Так они рассчитывают вернуть деньги и имущество

28.06.2018 10:54 — Разное | Tut.by  
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Государственные и коммерческие предприятия, участвовавшие в долевом строительстве бизнес-центра «Домашевский» на Либкнехта, 66 добились банкротства минского застройщика ООО «Канимис» в Экономическом суде Минска. Компания до сих пор не выполнила обязательств по расчетам и передаче имущества.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

БЦ «Домашевский» строился долевым способом. Многие дольщики — коммерческие фирмы, которые были и подрядчиками на строительстве, так и не получили расчет по выполненным работам. Компания «Канимис» стала должником, но банкротом признавать себя отказывалась. На банкротстве настаивали кредиторы-дольщики — через процедуру банкротства у них появился шанс вернуть свое имущество и деньги.

Судебная тяжба в Экономическом суде Минска длилась два года, и только на последнем заседании кредиторы дождались решения о банкротстве.

— Мы неоднократно пытались привлечь ООО «Канимис» к банкротству, так как имеющиеся задолженности перед кредиторами не уменьшаются, — говорит Дмитрий Редутко, главный инженер компании «Спецфорт». — Кроме того учредитель компании Михаил Капариха уклоняется от исполнения многочисленных решений судов, в которых говорится о передаче имущества.

В начале 2017 года ООО «Канимис» приняло решение о ликвидации, чтобы рассчитаться с кредиторами (на это время снимаются все ограничения и аресты). Должник должен был реорганизовать свою работу так, чтобы снизить задолженность. Общая сумма долга по невыполненным обязательствам по информации кредиторов — более 5 миллионов рублей.

ОДО «Траум Строй» является кредитором должника на сумму почти 150 тысяч рублей, это есть в судебных приказах.

— Пользуясь своими правами застройщика-инвестора, ООО «Канимис» регистрирует на себя в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» офисные помещения, которые строились за средства дольщиков, — говорит Тамара Кравцова, директор компании «Траум Строй». — При этом Михаил Капариха указывает в оборотно-сальдовой ведомости на наличие у него нашего недвижимого имущества. У нас есть решение Экономического суда и постановление апелляционной инстанции о том, что офис принадлежит нам, и ООО «Канимис» обязано передать его нам в установленные судом сроки. Однако директор ООО «Канимис» под любыми предлогами до сих пор не отдал нам справки и другие документы, чтобы мы оформили свои помещения в БРТИ. Предлоги у него всегда разные. Самое простое — не отвечает на телефонные звонки. Когда к нему приезжаешь в офис — или дверь закрывается перед носом, или никого нет. Сейчас он в суде на здоровье жаловался и даже справку предоставил о перенесенных двух инсультах.

Из решения экономического суда признать недействительной регистрацию помещения в БЦ «Домашевский» ООО «Канимис»

— Михаил Капариха не передает пакет документов на недвижимость намерено — чтобы основные средства в виде недвижимого имущества оставались на учете в ООО «Канимис», — говорит Дмитрий Редутко. — Увеличивая тем самым активы компании, что, в свою очередь увеличивает коэффициент текущей ликвидности предприятия. То есть создается видимость отсутствия оснований для подачи заявления на банкротство.

По словам представителей фирм-кредиторов, на прошлом судебном заседании учредитель ООО «Канимис» предоставил бухгалтерский баланс, из которого следовало, что у компании есть должники, которые должны ей денег больше, чем она — своим кредиторам, а также указано имущество в виде офисных помещений и машино-мест. Суд поручил провести инвентаризацию активов и предоставить документы, подтверждающие право собственности на имущество.

— И к последнему судебному заседанию выяснилось, что часть фирм, которые якобы имеют задолженность перед «Канимис», уже не существуют, они исключены из ЕГР, — говорит Дмитрий Редутко. — Соответственно, свой долг они уже никогда не вернут, а суммы денежных средств учитываются как убытки предприятия, а не дебиторская задолженность. А офисные помещения (более 500 квадратных метров), которые учитывались как краткосрочные активы ООО «Канимис», должны были по решениям суда передаться собственникам, бывшим подрядчикам компании (ОДО «Траум Строй», ООО «СМУ-25», ООО «Спецфорт»). Получается, что предоставленный баланс был составлен с «надутой» дебиторской задолженностью и активами, чтобы коэффициент по ликвидности компании был «красивым». Вероятно, суд изучил и учел этот момент при вынесении своего решения.

На сегодняшний день возбуждено производство по банкротству ООО «Канимис», назначена управляющая компания. Бывшие подрядчики застройщика и дольщики надеются, что в конце концов с ними начнут рассчитываться.


У ООО «Канимис» есть право на обжалование, но представитель руководства компании в разговоре с REALTY.TUT.BY заявил, что подавать апелляцию организация не намерена.

— Сегодня познакомились с управляющим, начинаем работу с кредиторами и дебиторами. Он не может сказать, закрывать или нет предприятие, пока не проанализирует всю ситуацию, те данные, которые мы предоставляли. Свои выводы он изложит суду. И тогда будет принято правильное решение.

Представитель ООО «Канимис» подчеркнул, что такой задолженности, которая была озвучена, не существует.

— А правда то, что у нас была налоговая проверка, которая положительно закончилась, с налогами мы рассчитались. После выхода из ликвидации мы погасили и огромную задолженность перед кредиторами, задолженность по зарплатам.

По поводу претензий ОДО «Траум строй» в «Канимисе» уверяют: «есть уведомление, которое было вручено под роспись о том, что с января 2017 года мы предлагаем директору этой компании получить справку и зарегистрировать право собственности». По какой причине «Траум строй» этого до сих пор не сделал в «Канимисе» не знают.

— После окончания строительства некоторые данные, прописанные в договоре долевого строительства, изменились — поменялась площадь, строительный номер поменялся на почтовый адрес. Это же все нужно урегулировать дополнительным соглашением. Мы направили допсоглашение дольщикам на подпись. После подписания все спокойно получали справки и ни у кого вопросов это не вызывало. Пусть теперь приезжают к управляющему, получают справки и регистрируют право собственности. Если, конечно, он возьмет на себя такую ответственность.

Представитель «Канимис» подтвердил, что у них есть и другие кредиторы.

— Есть решение суда по иску БМСУ-4 по уплате штрафных санкций за несвоевременный ввод в эксплуатацию. Через судебного исполнителя мы перечисляли денежные средства, судебный исполнитель изымал имущество и продавал с аукциона — деньги перечислялись. По договорам долевого строительства нам они должны были — пересчитали в счет погашения долга. У нас есть все документы о том, что кредиторская задолженность нами погашалась. В суд они уже пять раз обращались, но у нас положительный баланс, о каком банкротстве идет речь?

Выводы сделает управляющий, поэтому никто сейчас не вправе заявлять, банкроты мы или нет.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик БЦ "Домашевский" не выполнил обязательств перед подрядчиками и дольщикам. Они подали на него в суд и добились банкротства.
 
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