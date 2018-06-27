|
ООН раскритиковала ЕС из-за ситуации вокруг очередного судна с беженцами
Неделю оно не могло зайти ни в один европейский порт, поскольку везде были отказы.
Принять корабль согласилась Мальта, но с условием: если мигрантов (а на борту их более 230) распределят между другими странами. Уже известно, что среди них будут Италия и Франция. Накануне судно пришвартовалось у берегов Валетты. Многих людей сразу направили в больницу. На это и обратили внимание в ООН: из-за несогласованности в действиях ЕС страдают люди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принять корабль согласилась Мальта, но с условием: если мигрантов (а на борту их более 230) распределят между другими странами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)