От «руки Бога» до «факов» с двух рук. Как деградировал Диего Марадона

Аргентинская рука против Советского Союза

13 июня 1990 года, матч чемпионата мира между сборными СССР и Аргентины. При счете 0:0 мяч после удара Олега Кузнецова летит точно в сетку аргентинских ворот. Вратарь бессилен, но гола нет: путь мяча прерван рукой одного из игроков. Шведский судья Эрик Фредрикссон, за четыре года до этого «похоронивший» сборную СССР в матче против Бельгии, не увидел грубейшего нарушения правил, за которое должен был быть назначен пенальти.

Глава советской делегации Никита Симонян после матча, завершившегося победой Аргентины со счетом 2:0, сказал: «Если бы Фредрикссон был честным человеком, он должен был бы упаковать чемоданы, сжечь свою судейскую лицензию и оставить футбол навсегда».

Мировая спортивная пресса в этот момент сосредоточила свое внимание не на судье, а на «пакостнике», грубо нарушившем правила. Это был лучший футболист мира Диего Армандо Марадона.

Сам аргентинец после матча нагло заявил: «Я не помню, играл я рукой или нет!»

Лучше других гнев советских болельщиков могли понять англичане, которым на чемпионате мира 1986 года Марадона ... забил рукой. «Это была рука Бога», — изрек тогда Диего.

Нейтральные болельщики готовы были простить Марадоне обе эти выходки: он же все-таки гений!

Великий «дикарь»

Многие не замечали, что гений медленно, но верно превращается в главного «плохиша» мирового футбола. А ведь еще в 1978 году Сесар Луис Менотти не взял юного Марадону на чемпионат мира из-за его взрывного характера. Тренер, признавая талант парня, называл его «дикарем».

Партнер Марадоны по «золотой» сборной Аргентины 1986 года Хорхе Вальдано однажды сказал предельно откровенно: «А знаете, почему мы победили в Мексике? Потому что у нас в команде было 20 нормальных игроков и один ненормальный. Этот ненормальный и выиграл нам чемпионат».

Гениальная игра Диего всегда перемежалась со скандалами и срывами. Королевские для восьмидесятых заработки в «Барселоне» и «Наполи» Марадона тратил на дорогие машины, красивых женщин, выпивку и запрещенные вещества. Выходя из «штопора», Диего какое-то время блистал, а затем снова срывался.

Пойманный на «кокосе»

Пока он был на пике своего таланта, ему прощали все — и болельщики, и футбольный бог. Но в 1990 году у высших футбольных сил кончилось терпение. В финале чемпионата мира Аргентина проиграла сборной ФРГ, пропустив единственный гол с сомнительного пенальти.

Марадона выводов не сделал, считая себя обворованным. В интервью он так отозвался о руководстве ФИФА: «Никто в Аргентине не будет плакать по Блаттеру, Авеланжу и другим чиновникам после их смерти».

Горе он глушил проверенным способом, благо на загулы средств было более чем достаточно. Но весной 1991 года Диего провалил очередной допинг-тест. В пробе футболиста нашли следы кокаина. Осведомленные люди пожимали плечами: удивительно, что этого не случилось раньше.

Пятнадцатимесячная дисквалификация была очень мягким наказанием, но специалисты понимали, что звезда Марадоны закатывается. Он даже в лучшие годы не был Аполлоном. Марадона скорее представлял собой этакий бочонок на ножках, удивительно ловко оставляющий в дураках соперников.

Но к началу девяностых «нехорошие излишества» основательно подточили организм: играть, как прежде, он уже не мог.

Скандал на чемпионате мира и стрельба по журналистам

В 1994 году Марадона решил всем доказать, что его рано списали со счетов. На чемпионате мира в США он в первых двух матчах забил гол и отметился результативной передачей. Пресса писала восхищенные статьи, а сам футболист после первого матча на турнире заявил: «Посвящаю этот матч скептикам, которые утверждали, что я уже ни на что не способен. Хотел бы услышать, что они говорят сегодня».

Сказка закончилась после очередного допинг-теста. У Марадоны нашли гремучую смесь из пяти веществ: эфедрина, норэфедрина, псевдоэфедрина, норпсевдоэфедрина и метилэфедрина.

Ему дали еще 15 месяцев дисквалификации. С этого момента имя Марадоны было окончательно связано не только с гениальными голами, но и со всевозможной «дурью».

Окончательно слетевший с катушек «король футбола» в том же 1994 году возле своего дома открыл пальбу по журналистам, ранив четверых репортеров. К счастью, винтовка была пневматической, ранения — легкими. Марадона получил всего год условно.

«Чёрный я или белый — серым не буду никогда в жизни»

Дальнейшая биография Марадоны напоминает бег по замкнутому кругу. После очередного скандала он кается, признается в наличии проблем, обещает «завязать», чтобы вернуться в футбол (сначала — в качестве игрока, потом — тренера). Он действительно проходит курс реабилитации, некоторое время держится, а затем снова происходит срыв.

Помимо антинаркотических курсов, Марадона все чаще оказывался в больницах из-за проблем с сердцем и другими органами. Крепкий спортивный организм уже не выдерживал образа жизни своего хозяина.

В 2008 году Аргентина решилась доверить Диего самое дорогое: национальную сборную. Эксперты сулили провал, но Марадона смог вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2010. После победного матча против Уругвая Диего сразил журналистов наповал эпическим выступлением: «Я хорошо помню, что были такие, кто не верил в нашу команду. Много таких, кто не верил в нас. Извиняюсь перед присутствующими дамами, но эти недоброжелатели (тут Марадона пожелал им заняться оральным сексом, — Ред.). Чёрный я или белый — серым не буду никогда в жизни».

ФИФА оштрафовала Марадону и дисквалифицировала его на два месяца, что не помешало ему отправиться с командой на чемпионат мира в ЮАР. Аргентина дошла до четвертьфинала, где была разбита Германией (0:4). Болельщики, однако, встречали его дома аплодисментами и просьбами остаться во главе команды. Но Марадона, заявив, что большего дать сборной не может, ушел.

Если я нужен тебе, ищи меня в Бресте

Несмотря на все сложности, работа со сборной Аргентины стала последним ярким моментом в биографии Марадоны. Двухлетнее пребывание на посту главного тренера клуба из ОАЭ «Аль-Васл» вылилось в череду бесконечных скандалов.

Затем Диего взял паузу на несколько лет, в течение которых чаще приходили новости о его болезнях, нежели о планах продолжить тренерскую деятельность. В 2017 году Марадона вернулся в ОАЭ в качестве тренера клуб «Аль-Фуджайра». Через год с ним расстались, поскольку боссов клуба не устроили результаты, никак не соответствовавшие зарплате звезды.

В марте 2018 года 57-летний Марадона доказал, что еще может удивлять: подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность председателя правления клуба. В новой должности Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Согласно договору, к работе Марадона должен приступить после чемпионата мира в России.

Всем «факи», пацаны!

Но приступит ли на самом деле, не знает никто. Во время чемпионата мира Марадона уже успел несколько раз отличиться.

На первом же матче команды Аргентины против Исландии камеры запечатлели Диего в клубах сигарного дыма, хотя на стадионе категорически запрещено курить. Кроме того, Марадона тер нос: такой жест характерен для тех, кто употребляет порошок на букву «к», загубивший репутацию Диего.

Кроме того, журналистка BBC Джеки Оутли сообщила, что во время игры Марадона издевался над болельщиками из Южной Кореи, пародируя узкий разрез их глаз.

На своей странице в соцсети Марадона оправдывался: «Хочу прояснить ситуацию: на стадионе, среди такого большого количества поклонников, меня поразила группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик, одетый в футболку сборной Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, как мне приятно, что даже в Азии у нашей сборной есть фанаты. Только и всего. Так что заканчивайте, ребята».

Второй матч аргентинцев прошел без выходок Диего, но во время третьего он оторвался по полной. Сначала он станцевал с нигерийкой, потом размахивал ковром с собственным изображением, затем буйно отметил гол Лионеля Месси, закатывая глаза к небу. После этого Марадона... уснул. Проснулся он как раз к победному голу Аргентины и окончательно стал героем вечера: перевалившись через заградительное стекло, он из своей ложи с двух рук демонстрировал всем непристойные жесты, в то время как сопровождающие лица с трудом удерживали звезду от падения.

Со стадиона его выводили под руки: Марадоне стало плохо. Появилась даже информация о его госпитализации, но вскоре он сам объяснился в соцсети: «Хочу сказать всем, что я в порядке. Я не был госпитализирован. В перерыве игры против Нигерии у меня сильно разболелась шея, я потерял сознание. Врач осмотрел меня и рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться, потому что мы всем рисковали. Как я мог уйти? Целую всех, спасибо за поддержку».

«Видеть такое неприятно»

Англичанин Гари Линекер, блиставший в восьмидесятые и игравший против Марадоны в том знаменитом матче 1986 года, сказал в комментарии The Telegraph: «Я боюсь, что Марадона рискует стать шутом. Во время игровой карьеры он был одним из лучших. Но, к сожалению, происходят такие моменты, как этот. Видеть такое неприятно».

Линекер ошибается в одном: Марадона не рискует стать шутом. Он им уже давно стал. В истории футбола было немало талантов, которые так и не смогли победить собственные пороки, однако аргентинец — безусловно, самый звездный из «плохишей».

Один из аргентинских болельщиков, встреченных вашим покорным слугой в неформальной московской фан-зоне на Никольской, заметил: «Однажды Диего найдут мертвым, при этом его голова будет полностью засунута в большой мешок с кокаином. Возможно, это случится прямо во время чемпионата мира в России».

Откровенно говоря, очень бы не хотелось.