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Минский планетарий приглашает на День астероида

28.06.2018 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Минский планетарий приглашает на День астероида
Фото из открытых источников

День астероида отметят 30 июня в минском планетарии, сообщили в учреждении.

Программа мероприятий включает научно-популярную лекцию "Астероиды: опасность или ресурс. Юридический подход". Специалисты расскажут о правовом регулировании защиты Земли от угрозы астероидов и использования их ресурсов. Гости смогут узнать о том, стоит ли "бомбить" астероиды, чтобы предотвратить их падение на Землю, легально ли добывать ресурсы, находящиеся на астероидах, и кто несет ответственность за исследование и использование астероидов.

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В 20.00 начнется полнокупольный фильм "Розетта" о первой в истории человечества миссии по исследованию ядра кометы космическим зондом. Удивительное и трудное путешествие на 500 млн км аппарата "Розетта" длилось 10 лет. "Это очень редкий в афише фильм", - отметили в планетарии.

Если будет безоблачная погода, посетителям также предложат вечерние наблюдения в Обсерватории. Вход свободный.

День астероида в мире будет отмечаться во второй раз. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 30 июня Днем астероида (Asteroid Day), и теперь он ежегодно отмечается на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью (метеорит упал ровно 110 лет назад). В Беларуси главной площадкой праздника станет минский планетарий.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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В 20.00 начнется полнокупольный фильм "Розетта" о первой в истории человечества миссии по исследованию ядра кометы космическим зондом. Удивительное и трудное...
 
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