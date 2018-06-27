​Напряжённость на рынке труда в Беларуси снизилась

Больше чем на треть увеличилось количество вакансий в Беларуси, по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают снижение напряжённости на рынке труда.

Вместе с тем, за первые пять месяцев этого года приняли на работу на 30 тысяч меньше, чем уволили. Профсоюзы связывают это с потребностью в квалифицированных кадрах. Наниматели ищут опытных специалистов, не желая тратиться на обучение. Это один из главных вопросов, которые сегодня обсуждают на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Профсоюзы ищут пути решения вместе с правительством и объединением нанимателей. Результаты будут заложены в новое Генеральное соглашение, сроки которого истекут в этом году. На основе соглашения формируются все коллективные договоры в стране.