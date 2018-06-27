Беларусь и Польша построят новые мосты на границе

27 июня в Бресте министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик подписали соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской границе.

Данное соглашение позволит эффективно развивать дорожную инфраструктуру. В скором времени планируется ещё одно соглашение о строительстве новых мостов на границе.

В частности, новый мост намерены построить в пункте пропуска «Домачево-Словатичи». Автомобильный мост также возведут в пункте пропуска «Брест-Тересполь». И ещё один железнодорожный мост планируют построить для развития перевозок из Азии в Европу.

Ожидается, что проект будет реализован в течении трёх лет.