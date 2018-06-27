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Что не так у этой девушки? Читайте, как и почему может не сработать даже самая классная идея
28.06.2018 09:37 — Разное | ProBusiness
«Я всеми силами стараюсь выпустить на наш ненатуральный, ГМО-шный рынок хороший, правильный, продукт — березовый сок. Как я могу привлечь, заинтересовать и вовлечь вас?» — недавний
Советы, что можно было бы сделать в кампании лучше, могут быть полезны многим предпринимателям.
В чем суть истории:
1. Тереза хочет продавать березовый сок в алюминиевых баночках объемом 0,33. Одно из заявленных преимуществ — продукт удобно брать с собой.
2. Для организации производства запущена
3. Всем, кто поддержит проект, организаторы кампании обещают вознаграждения: сувениры, аксессуары для зарядки телефона и пр.
Девушка была уверена в оригинальности и актуальности своего проекта, поэтому очень удивилась, что его поддерживают не активно.
Тереза Олехнович, вдохновитель кампании по производству березового сока WOODY:
— Я попросила друзей в Facebook рассказать, что не так с проектом. Почему люди, которые лайкают мои посты и периодически говорят мне, какой классный проект и какая я большая молодец, не вносят даже минимальное вознаграждение (донат)?
Получила массу комментариев о том, что кто-то «не видит» баночку в салоне автомобиля — дизайн не подходит. Кто-то считает, что просить помощи у людей — низко. Кто-то не любит березовый сок, кому-то вообще не нравится, как это все оформлено.
Из более или менее конструктивного, как я считаю, самый популярный комментарий: «Мы хотим попробовать сок. Мы скептики, мы не знаем, что это такое и вот если бы попробовали и нам понравилось, то гарантировано бы поучаствовали в проекте».
Также было сказано, что проект не вызывает доверия, поскольку в нем присутствует элемент благотворительности. Для меня это было открытием. Неужели люди считают, что вся благотворительность у нас — это один большой обман и что люди, которые говорят о благотворительности, делают это для того, чтобы на этом нажиться или используют это в качестве маркетингового инструмента? К сожалению, такое восприятие.
Я не собираюсь останавливаться и готова продолжать работу над своим проектом. Буду благодарна за комментарии экспертов.
Что говорят эксперты?
«Классная идея, но мне в целом не хватило цифр»
Василина Дрогичинская, PR-директор Planeta.ru
— У Woody классная идея, она цепляет своей простотой и даже ностальгией. По крайней мере, у меня березовый сок прочно ассоциируется с детством. Но есть ряд стопперов, которые сразу бросились мне в глаза. Особенно это касается вознаграждений:
1. В проекте много дорогих и ненужных, на мой взгляд, сувениров: кружки, стаканы, фоторамки и т.д. Очевидно, что они «съедят» существенную часть бюджета, потому что авторы должны будут закупить эти аксессуары. В частности, березовый подсвечник за 3000 российских рублей меня скорее отталкивает, чем побуждает поддержать проект. Причем я понимаю логику автора — проект социальный, поэтому аудитория должна понять причину переплаты. Увы, эта логика для меня не сработала. Судя по количеству проданных вознаграждений, для других тоже.
2. Вознаграждения недостаточно четко описаны. В частности, за 3000 рублей спонсор может получить набор сока и комплимент (сюрприз) от команды WOODY. При этом количество баночек сока не уточняется. На фото указаны две, следовательно, я понимаю, что за 3000 рублей у меня будет две банки сока 0,33 и непонятный сюрприз. Не мотивирует.
И, наконец, мне в целом не хватило цифр. В тексте есть несколько слов о бюджете, необходимом для старта работы, но, например, стоимости баночки сока в рознице я не увидела. Для проекта в категории «Бизнес» это очень важная составляющая.
«Посмотрел Facebook автора — про проект пишет МАЛО»
Юрий Лисов, основатель агентства краудфандинга Crowdhunters
— Нужно переделать оформление. Когда собираешь черновик проекта, желательно показать его 5 друзьям, чтобы они максимально независимо высказали честное мнение о привлекательности страницы. Это помогает.
Этот проект не продает — я зашел, увидел «простыню» текста и пару картинок. Все. Рекомендую автору приглядеться к успешным проектам и лучше не на российских площадках, а к выпускникам Kickstarter. Просто посмотреть, как проекты оформлены у них.
Вот несколько подсказок, что точно нужно было сделать:
Я рекомендую увеличивать активность в соцсетях — написать всем друзьям в личку с просьбой поддержать проект, попросить их на своих страницах сделать посты в поддержку, изменить аватарку и обложку, дать там информацию о проекте на «Планете» (можно со счетчиком оставшихся дней). Сейчас там просто изображение банок. И откуда я должен узнать, что краудфандинг идет?
Нижний порог вечного «спасибо» очень высокий
Ольга Жашкова, эксперт в области социальной ответственности организаций, НКО и социальных программ компании Prototype
— Начнем с подачи и «упаковки» продукта. Упаковка должна быть привлекательной. Позиционирование — считываемым (хотя бы по контексту). Сообщение — четким. Текст — емким и вовлекающим. Преимущества поддержки проекта — очевидными. Доставка — удобной.
Первое, что бросается в глаза, — безэмоциональные фотографии. Может, автор хотела выдержать стилистику, но получилось скучновато. Краудфандинг — это инструмент, чтобы расширить охват проекта. Вот зайдет на страничку проекта не очень заинтересованный человек, а там не очень яркая фото и расплывчатое описание. Человек не будет глубоко копать, он просто уйдет. С первых предложений должно быть понятно, какую свою проблему решит пользователь (или какое преимущество получит), если купит какой-то лот крауд-кампании.
В тексте особенно важны первый и последний абзац — нужно быстро погрузить пользователя в контекст проекта, а в конце попросить его поддержать кампанию. Ну, например:
Нужно зацепить эмоцией — вспомнить запахи, ситуации: тебе 7 лет, снег сошел, начинаются каникулы, ты идешь домой и вокруг пахнет весной, а бабушка наливает тебе березовый сок. Это же цепляет! В тексте автор сравнивает свой здоровый продукт с нездоровыми, но остается непонятным, почему альтернатива лучше и здоровее.
Контроль сахара — хороший и важный для многих людей стимул. Но чтобы увидеть вот этот фрагмент про контроль сахара, нужно пробраться сквозь огромный текст. Это сложно для невовлеченного человека.
Основная причина переделать текст — очень размыта аудитория проекта. К кому конкретно обращается автор? Кажется, она сама не знает, потому что пробует обращаться очень по-разному. В итоге такая эклектика только сбивает с толку.
Немного пройдусь по вознаграждениям. Зачем сложные награды «купи за 300 рублей скидку 500 рублей на покупку постороннего предмета»? Почему-то в лотах кабели для зарядки телефона — они что, из бересты? Как они связаны с продуктом? Если никак, то нужно сделать подводку. Почему нижний порог вечного «спасибо», то есть, по сути безвозмездной поддержки, здесь так высок и начинается не со 100, а с 500 рублей?И, честно говоря, лучше писать не про скидку, а про «чистую стоимость» награды. Не 300 рублей нам, а потом сложный квест по покупке кабеля. Лучше писать так: «кабель 800 рублей, вместо 1000 рублей»: так понятнее и проще для пользователя.
Понятна, что затраты на доставку и логистику делают маржинальность наград минимальной. Но ведь можно предлагать, например, обои для мобильного телефона и предлагать их за 300 рублей. Доставка будет равна нулю. Человеку хочется получить хоть что-то за поддержку проекта.
Вижу какой-то сюрприз за 10 тысяч рублей. Его даже купили 2 раза, но наверняка друзья автора. Незнакомый человек просто не сможет расстаться с такой суммой ради призрачного сюрприза, нужно быть более четким в описании вознаграждений.
Хорошо зарекомендовал себя формат конкурсов — можно предложить за небольшую сумму поучаствовать в конкурсе, где победитель получит классный приз, а остальные участники — электронную открытку, поднимающую настроение. Краудфандинг ориентирован на быстрое взаимодействие. Сделал что-то простое — получил радость. Непонятнее всего, почему нет доставки сока по одной банке. За тысячу рублей мне предлагают вручную разрисованный стакан — почему так дорого?
Или пусть будет совсем социальная причина: купи продукт в поддержку социально уязвимой группы.
Монетизация. Тут уж надо определиться — либо проект социальный и мы (потенциальные спонсоры) выступаем как благотворители, либо это продуктовый бизнес и мы получаем доход. На двух стульях не получится усидеть.
Ну и, конечно, лента вознаграждений должна быть живой — нужно убирать неинтересные пользователям лоты и добавлять новые, чтобы вовлекать аудиторию.
Краудфандинг — это не магазин, это история про взаимодействие с конкретными людьми. И он дает возможность выстраивать с людьми долгосрочные отношения. Нужно пользоваться этой возможностью.
«Видео снято очень профессионально»
Анастасия Березенец, основатель японских кафе «Тайяки», автор двух крауд-кампаний на Planeta.ru
— Открыв проект Терезы, первым делом обратила внимание на видео. Видео — это важная часть крауд-кампании. Оно помогает как бы познакомиться с автором тому, кто его не знает. Например, мне.
1. Первые пять секунд видео очень важны, от них зависит настрой ролика и то, как его воспримут зрители. Что же я вижу в ролике Терезы в первые пять секунд? Она говорит, что родилась в самом центре Европы — в Беларуси. Сразу могут возникнуть сбивающие вопросы, да и в целом эта информация не связана с продуктом, который предлагает девушка.
Дальше опять очень много «я» — получается, сам продукт как-то теряется, хотя фокус должен быть на нем. Я бы говорила о любви к природе, о том, что хочу, чтобы даже у жителей мегаполиса была возможность быть ближе к природе. Это более логичный путь к сердцу другого человека.
В ролике необходимо установить общую реальность с потребителем. Это не рекламный ролик автора или самого березового сока, это возможность приблизить аудиторию и заинтересовать ее своим проектом.
Еще меня смутило, что видео снято очень профессионально — не создается впечатления, что человеку не хватает денег.
Тут и квадрокоптер, и макросъемка, и компьютерная графика. Кстати, об этом же Тереза и не говорит в самом видео. Я посмотрела, и мне непонятно, на что она хочет собрать средства.
Обратила внимание, что проект запущен достаточно давно и до сих пор не приблизился даже к половине собранной суммы. Первые сутки запуска очень важны! Я после старта своего проекта сразу позвонила маме и сказала: «Мама, срочно меня поддержи».
Первые 2000 рублей в проекте были именно от мамы. А потом я провела весь день, не отрываясь от компьютера и телефона. 40% людей, к которым я обратилась лично, поддержали проект удобными им суммами. Это важно сделать как раз для того, чтобы подключить к проекту новую аудиторию.
И, конечно, надо понимать: прежде чем человек поддержит проект, он должен в него поверить. Для этого его надо расположить к поддержке своей крауд-кампании. Само отношение автора к своему проекту должно продвигать его.
Я не хочу обидеть Терезу, но ее отношение лично меня не расположило к проекту. Я желаю Терезе успеха! Считаю, что березовый сок — это интересный и полезный проект. Если предпринимательница действительно любит свой продукт, неудача не должна ее остановить. Упал, встал, отряхнулся — и пошел дальше. Желаю ей такого подхода, можно поработать над ошибками и претворить мечту в жизнь!
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