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Прокуратура Бреста испытала детские горки и песочницы: жалобы брестчан не голословны

28.06.2018 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Прокуратура Бреста совместно с областной инспекцией Госстандарта проверила состояние оборудования детских игровых площадок на предмет их соответствия требованиям безопасности. Рейды по дворам были вызваны обращениями родителей детей.

Прокурорская проверка подтвердила, что жалобы брестчан не голословны. Многие горки, песочницы, скамейки и прочее оборудование действительно травмоопасны для маленьких брестчан. Выступающие острые элементы конструкций, сколы и трещины в деревянных сиденьях качелей, другие повреждения, несущие в себе потенциальную угрозу, выявлены во дворах на улицах Волгоградской, Янки Купалы, Строительной, Смирнова, Пронягина и других.

Выявленные нарушения законодательства нашли свое отражение в представлении, которое прокуратура направила в Брестский горисполком для принятия мер по устранению недостатков. Причиной указанных нарушений, по мнению руководства прокуратуры, является ненадлежащее исполнение своих обязанностей отдельными должностными лицами КУП "ЖРЭУ города Бреста". До конца июня коммунальные службы города должны провести обследование детских игровых площадок, демонтировать наиболее опасное оборудование.

"Неисполнение установленных норм и стандартов нарушает права детей на охрану, укрепление здоровья и безопасный отдых, в связи с чем данный вопрос находится на особом контроле в прокуратуре", - пояснила помощник прокурора г. Бреста Наталия Шостачук.

Источник: "Вечерний Брест"

 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура Бреста совместно с областной инспекцией Госстандарта проверила состояние оборудования детских игровых площадок на предмет их соответствия...
 
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