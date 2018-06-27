Газпром хочет пересмотреть контракты с покупателями в Европе с акцентом на гибкость и объемы

"Газпром" после рекордно холодной зимы, показавшей зависимость ЕС от российского газа в периоды пикового спроса, готовится к изменению условий контрактов на поставку европейским потребителям, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.

По данным собеседников "Интерфакса", изменения должны коснуться формулы цены газа в зависимости от объемов, неравномерности отбора и гибкости поставок.

Минувшей зимой, когда Европа оказалась во власти затяжных холодов, "Газпром" проявил себя как наиболее гибкий поставщик, обеспечив рекордные уровни поставок потребителям дальнего зарубежья (до 713,4 млн куб. м в сутки). В это время цена газа на спотовом рынке в ЕС достигала $1000 за тысячу кубометров.

К прошедшей зиме "Газпром" был подготовлен с максимальными технологическими резервами для быстрого наращивания поставок в случае потребности рынков. Впервые на полную мощность заработал газопровод OPAL и Nord Stream; запасы газа "Газпрома" в ПХГ Европы были увеличены почти в два раза; "разгруженный" украинский газотранспортный коридор давал возможности оперативно балансировать объемы поставок. Это и помогло компании обеспечить рекордные уровни поставок на пике холодов.

В начале июня на пресс-конференции об экспортной деятельности зампред правления "Газпрома" Александр Медведев напомнил, что контракты "Газпрома" с европейскими клиентами пересматриваются не только по инициативе покупателя и не только в сторону снижения цен: "Эти права носят обоюдный характер. Не надо думать, что к нам всегда приходят за понижением цен. Мы не раз шли за повышением цен - тоже в полном соответствии с контрактными условиями".