Могилев начал праздновать День города и День Независимости

Масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, начались в Могилеве 28 июня.





Но одним днем праздник не ограничится. Он плавно дополнится мероприятиями, приуроченными ко Дню Независимости страны, тем самым предоставив жителям и гостям города возможность почти неделю заряжаться хорошим настроением.

А поводов для него будет немало – десятки концертов, дискотеки, торжественное шествие, интерактивные площадки, дискотека на берегу Днепра, легкоатлетический забег, фейерверки, фестиваль красок и водных фонариков.

Подробная программа праздничных мероприятий в Могилеве здесь .