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Могилев начал праздновать День города и День Независимости
Масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, начались в Могилеве 28 июня.
Но одним днем праздник не ограничится. Он плавно дополнится мероприятиями, приуроченными ко Дню Независимости страны, тем самым предоставив жителям и гостям города возможность почти неделю заряжаться хорошим настроением.
А поводов для него будет немало – десятки концертов, дискотеки, торжественное шествие, интерактивные площадки, дискотека на берегу Днепра, легкоатлетический забег, фейерверки, фестиваль красок и водных фонариков.
Подробная программа праздничных мероприятий в Могилеве
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Масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, начались в Могилеве 28 июня. Но одним днем праздник не ограничится. Он плавно дополнится...
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