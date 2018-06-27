Яндекс выяснил, сколько жители Беларуси тратят в китайских интернет-магазинах

Яндекс.Касса выяснила, сколько тратят жители Беларуси в китайских интернет-магазинах. Для этого аналитики изучили платежи белорусских пользователей через сервис c 1 января по 1 июня 2018 года и за такой же период годом ранее. Сегодня к Яндекс.Кассе подключено более 90 тысяч онлайн-площадок по всему миру. Среди них — AliExpress, JD.com, GearBest, Umka Mall, Joom, IntMall и многие другие интернет-магазины Китая.

Средний чек жителей Беларуси в китайских интернет-магазинах составляет Br13,3 (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 28.06.2018). За год этот показатель уменьшился примерно на 15%. Для сравнения, в России средний платёж на таких площадках — Br19,8, в Казахстане — Br22,2.

С компьютеров белорусские пользователи тратят на онлайн-шопинг в Китае больше, чем с мобильных устройств — Br15,2 против Br12,7 в среднем за раз. С десктопов они оплачивают 68% покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов — 32%.

За первые пять месяцев этого года на одного жителя Беларуси пришлось в среднем 6 онлайн-покупок в Китае. Чаще всего люди заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

Китайские интернет-магазины особенно популярны в дни распродаж. Так, в прошлый День холостяка, 11 ноября 2017 года, число покупок, которые белорусские пользователи оплатили через Яндекс.Кассу на таких сайтах, выросло в 5,6 раза по сравнению с обычными днями. Общие траты покупателей увеличились в 7,4 раза.