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Эрдоган решил не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции, введенный после попытки переворота - газета

28.06.2018 10:30 — Разное | Интерфакс  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не продлевать сохраняющийся в стране с 2016 года режим чрезвычайного положения после того, как срок введенного ЧП истечет в июле 2018 года, сообщает в четверг газета "Сабах" со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение было принято накануне на закрытой встрече Р.Эрдогана с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, которая стала частью Народного альянса, поддержавшего кандидатуру турецкого лидера на всеобщих выборах 24 июня и позволившего его партии набрать большинство голосов в парламенте.

"В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, чтобы не продлевать режим чрезвычайного положения", - сообщает издание.

Также "Сабах" со ссылкой на источники сообщает, что во время переговоров обсуждалось возможное назначение представителей Партии националистического движения на посты в кабинете министров.

Режим чрезвычайного положения в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не продлевать сохраняющийся в стране с 2016 года режим чрезвычайного положения после того, как срок введенного...
 
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