Легкоатлетка Ирина Жук побила рекорд Беларуси в прыжках с шестом, сообщили порталу www.interfax.by в Белорусской федерации легкой атлетики.





"На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси Ирина Жук взлетела на 4,66 метра, одержав уверенную победу", – говорится в сообщении.

По информации БФЛА, прежнее достижение было установлено в 2010 году выступавшей за Беларусь россиянкой Анастасией Шведовой – 4,65. В последние годы Ирина Жук неоднократно пробовала переписать это достижение, называя его принципиальной целью.

"Нынешний рекорд стал для белорусских спортсменов четвертым за последние полтора месяца. Ранее высшие достижения страны переписывали прыгун в высоту Дмитрий Набоков (2,36 метра), метательница копья Татьяна Холодович (67,47 метра) и барьеристка Алина Талай (100 метров с барьерами – 12,41 секунды)", – напомнили в БФЛА.

Татьяна Холодович также выступила в Нанси и победила с результатом 61,89 метра. Принимавшая участие в турнире в категории "Молодежь" Кристина Тимановская преодолела 100 метров за 11,46 секунды, заняв седьмое место.