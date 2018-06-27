В зоне отчуждения ЧАЭС в 2019 году начнется демаркация украинско-белорусской госграницы

Украинско-белорусская демаркационная комиссия утвердила перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 годы.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в ходе заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которая прошла в Луцке 26-27 июня, делегации подвели итоги деятельности комиссии за первое полугодие 2018 года и отметили высокий темп выполнения запланированных полевых работ.

"С целью определения приоритетов и планирования совместной работы на следующие периоды делегации утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 годы", - сказано в сообщении.

Украинская сторона приветствовала решение совместной комиссии начать демаркацию белорусско-украинской госграницы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году.

"Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами. МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащему договорно-правовому оформлению государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - сказано в сообщении.

Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи "Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь" в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" и подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с европейской стороной для эффективного использования помощи в проведения демаркационных работ.