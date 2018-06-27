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Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Могилеве

28.06.2018 09:26 — Разное | Интерфакс  
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Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Могилеве, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на отдел энергетики и транспорта Могилевского горисполкома.

Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Могилеве

Пилотный проект реализован ЗАО "Технологический парк Могилев" совместно с резидентом Технопарка ОДО "Стрим" – инженерно-производственной компанией, которая занимается  разработкой и производством модулей и систем с электронным управлением для мобильных машин. Зарядная станция установлена на общественной парковке возле здания Технопарка (ул. Ленинская, 63).

Одновременно установленный модуль способен заряжать два автомобиля любых брендов, использующих подключение в соответствие со стандартом IEC 61851-1, Mode 3 и SAE J1772, AC level 2.  Для полной зарядки потребуется от 3 до 4 часов. В рекламных целях до конца года услуга предоставляется бесплатно.

"Информация о работе зарядной станции имеется в специальном мобильном приложении, благодаря которому потенциальные клиенты станции знают о ее возможностях. Услуга востребована и уже не только среди могилевчан", – сказал генеральный директор ЗАО "Технологический парк Могилев" Василий Молочков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Могилеве, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на отдел энергетики и транспорта Могилевского горисполкома.
 
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