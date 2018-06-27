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Госпогранкомитет предупреждает о вероятности заторов в пункте пропуска «Котловка» в связи с ремонтом дороги
Госпогранкомитет предупреждает желающих выехать в Литву. В пункте пропуска «Котловка» может быть затруднено движение.
Это связано с ремонтом дороги. Чтобы не попасть в затор, водителям стоит выбирать другие пункты для пересечения границы. Ситуация сохранится до 10 июля.
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Госпогранкомитет предупреждает о вероятности заторов в пункте пропуска «Котловка» в связи с ремонтом дороги
Чтобы не попасть в затор, водителям стоит выбирать другие пункты для пересечения границы.
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