​Госпогранкомитет предупреждает о вероятности заторов в пункте пропуска «Котловка» в связи с ремонтом дороги

Госпогранкомитет предупреждает желающих выехать в Литву. В пункте пропуска «Котловка» может быть затруднено движение.

Это связано с ремонтом дороги. Чтобы не попасть в затор, водителям стоит выбирать другие пункты для пересечения границы. Ситуация сохранится до 10 июля.