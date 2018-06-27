Лукашенко поблагодарил Грефа за инвестиции в Беларусь

«Сбербанк» расширяет объем инвестиций в Беларуси. Об этом сегодня говорили президент республики Александр Лукашенко с главой этой кредитной организации Германом Грефом, сообщает «МИР 24».

«Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только «Сбербанка» и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики. $4 млрд – это приличные объемы», – заявил белорусский лидер.

Ожидается, что объем инвестиций вырастет сразу по нескольким направлениям, в том числе в строительстве и образовании. Кроме того, «Сбербанк» передаст технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети.

Стоит отметить, что дочерняя структура «Сбербанка» в Беларуси работает уже восемь лет.