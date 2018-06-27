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Лукашенко поблагодарил Грефа за инвестиции в Беларусь
28.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
«Сбербанк» расширяет объем инвестиций в Беларуси. Об этом сегодня говорили президент республики Александр Лукашенко с главой этой кредитной организации Германом Грефом, сообщает «МИР 24».
Ожидается, что объем инвестиций вырастет сразу по нескольким направлениям, в том числе в строительстве и образовании. Кроме того, «Сбербанк» передаст технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети.
Стоит отметить, что дочерняя структура «Сбербанка» в Беларуси работает уже восемь лет.
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Ожидается, что их объем будет расти и дальше сразу по нескольким направлениям, в том числе в строительстве и образовании.
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