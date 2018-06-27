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Грызлов: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
28.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
По его словам, на заседании также обсуждались вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе станицы Луганская.
Введение «урожайного» прекращения огня подтвердил и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Также Сайдик отметил, что существует «твердая приверженность» всех сторон всеобъемлющему выполнению
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке
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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла заявление о бессрочном прекращении огня с 1 июля 2018 года с 00:01 по киевскому времени.
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