Грызлов: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«На сегодняшнем заседании контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года с 00:01 по киевскому времени», – сказал чиновник.

По его словам, на заседании также обсуждались вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе станицы Луганская.

«Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести (от линии соприкосновения) силы и средства», – добавил Грызлов.

Введение «урожайного» прекращения огня подтвердил и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня», – подчеркнул он.

Также Сайдик отметил, что существует «твердая приверженность» всех сторон всеобъемлющему выполнению Минских соглашений .