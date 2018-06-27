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В Минске спасатели помогли освободить грудного ребенка из закрытого авто

28.06.2018 11:24 — Разное | БелТА  
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели помогли молодой маме освободить грудного ребенка из закрытого авто. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение от взволнованной женщины поступило спасателям 27 июня около 11.10. Она рассказала, что случайно захлопнула дверь автомобиля, в котором находится ребенок 2018 года рождения. Инцидент произошел на территории ТРЦ "Арена-Сити".

Сотрудники МЧС предложили девушке разбить окно. Она решила воспользоваться платными услугами службы по вскрытию замков. Однако специалисты с работой не справились, и спасателям все же пришлось разбить переднее левое стекло автомобиля. Ребенок в результате происшествия не пострадал.

МЧС Беларуси напоминает о недопустимости оставления детей без присмотра, в том числе в автомобиле. "В жару всего за полчаса пребывания авто на солнце температура в салоне повышается до плюс 50-55 градусов, за час воздух прогревается до 70 градусов. Результатом нахождения ребенка в автомобиле могут быть страшные последствия: обезвоживание организма, перегрев мозга, смерть. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в автомобиле, даже если тот спит, нужно брать его с собой", - отметили в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели помогли молодой маме освободить грудного ребенка из закрытого авто. Такая информация размещена на сайте МЧС,...
 
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