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В Минске на остановке подрались пассажирка и контролёр
Новости Беларуси. Днём 27 июня в Минске на остановке общественного транспорта подрались контролёр и пассажирка. Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из очевидцев снял происходившее на камеру. На данный момент не известно, что привело к конфликту, но на видео пассажирка просит контролёра не повышать голос на её ребёнка. После этих слов начинается непродолжительная борьба.
По факту инцидента в «Минсктрансе» проводится проверка.
На неделе сообщалось, что на трамвайной остановке в Минске подрались два человека.
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Новости Беларуси. Днём 27 июня в Минске на остановке общественного транспорта подрались контролёр и пассажирка. Об этом сообщили в программе «Столичные...
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