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В Минске на остановке подрались пассажирка и контролёр

28.06.2018 11:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 27 июня в Минске на остановке общественного транспорта подрались контролёр и пассажирка. Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Один из очевидцев снял происходившее на камеру. На данный момент не известно, что привело к конфликту, но на видео пассажирка просит контролёра не повышать голос на её ребёнка. После этих слов начинается непродолжительная борьба.  

По факту инцидента в «Минсктрансе» проводится проверка.  

На неделе сообщалось, что на трамвайной остановке в Минске подрались два человека.  

Выясняются обстоятельства случившегося – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 27 июня в Минске на остановке общественного транспорта подрались контролёр и пассажирка. Об этом сообщили в программе «Столичные...
 
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