Северная и Южная Корея обсуждают соединение дорог между странами

Новости мира. Транспортные ведомства Северной и Южной Кореи приступили к переговорам о соединении дорог между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседания проходят в демилитаризованной зоне на границе двух республик. В частности, стороны обсуждают строительство трассы протяженностью 19 километров, которая позволит соединить дороги между столицами.





Перед тем, как приступить к реализации проекта, Сеулу и Пхеньяну необходимо будет провести предварительные исследования, поскольку экономическому сотрудничеству мешают санкции, введенные Совбезом ООН в отношении КНДР.