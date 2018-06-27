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Из-за шариков на выпускном обесточена часть Якутска

28.06.2018 11:17 — Разное | СТВ  
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Новости России. Из-за школьных выпускных оказалась обесточена часть Якутска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за шариков на выпускном обесточена часть Якутска

По традиции, на последнем звонке учащиеся выпустили в небо множество воздушных шаров. Так получилось, что поток ветра принес их прямо к линиям электропередачи. Шарики запутались в проводах и привели к отключению электричества. В результате без света остались 24 тысячи человек.

 
 
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Новости России. Из-за школьных выпускных оказалась обесточена часть Якутска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, на последнем звонке...
 
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