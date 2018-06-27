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Из-за шариков на выпускном обесточена часть Якутска
Новости России. Из-за школьных выпускных оказалась обесточена часть Якутска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, на последнем звонке учащиеся выпустили в небо множество воздушных шаров. Так получилось, что поток ветра принес их прямо к линиям электропередачи. Шарики запутались в проводах и привели к отключению электричества. В результате без света остались 24 тысячи человек.
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Новости России. Из-за школьных выпускных оказалась обесточена часть Якутска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, на последнем звонке...
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