​Дожди заливают Колумбию: объявлена эвакуация

Экстренная эвакуация объявлена на востоке Колумбии. Здесь из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Пострадали по меньшей мере пять тысяч жителей.

Людей просят переждать непогоду у родных и близких в безопасных регионах. Свободные места в приютах заканчиваются. На помощь пришла полиция, армия и даже военно-морской флот.