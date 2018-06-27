|
Дожди заливают Колумбию: объявлена эвакуация
Экстренная эвакуация объявлена на востоке Колумбии. Здесь из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Пострадали по меньшей мере пять тысяч жителей.
Людей просят переждать непогоду у родных и близких в безопасных регионах. Свободные места в приютах заканчиваются. На помощь пришла полиция, армия и даже военно-морской флот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людей просят переждать непогоду у родных и близких в безопасных регионах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)