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Вечером деньги – утром ничего. «Мебельный» мошенник из Слуцка предстанет перед судом

28.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцким районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По данным следствия, житель Слуцкого района, ранее судимый по аналогичной статье, освободился из мест лишения свободы в июле 2016 года и продолжил совершать противоправные действия с целью хищения денежных средств граждан.

В период времени с августа 2016 года по апрель 2017, действуя от имени индивидуального предпринимателя, он заключал договоры с жителями столицы, Минской, Гомельской областей по ремонту, реставрации и изготовлении предметов мебели, а также установке заборов (металлопрофиль), хотя заведомо не намеревался их исполнять и не имел для этого реальной возможности.

Для привлечения заказчиков обвиняемый размещал рекламные объявления о быстрых, качественных услугах в районных печатных изданиях, а также расклеивал их в местах общего пользования. Для создания видимости своей деятельности мужчина демонстрировал гражданам изображения готовой мебели и заборов, образцы тканей, а также сообщал недостоверные сведения о наличии у него соответствующих производств, расположенных в разных городах республики.

Клиентов привлекало предоставление рассрочки, обещание доставки в кратчайшие сроки и по ценам ниже, чем у других. Граждане, будучи введенными в заблуждение, заключали с ним договоры, обязательным условием которых было внесение предоплаты (50% от указанной суммы, якобы необходимой для закупки материалов). После сделки псевдопредприниматель забирал у заказчиков бывшую в употреблении мебель, в устной форме указывал сроки. В последующем принятые на себя перед ними обязательства не исполнял, а полученными денежные средства и имуществом распоряжался по своему усмотрению. После истечения указанного срока изготовления заказа сообщал различные недостоверные причины неисполнения: отсутствует нужная ткань, сломался автомобиль, в ДТП пострадала изготовленная мебель и ее нужно переделывать, работники заняты на других заказах и т.д.

Чтобы избежать обращений граждан в правоохранительные органы, давал новые обещания, отключал мобильный телефон, либо не отвечал на звонки.

В период расследования мужчина скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

По международным запросам белорусских правоохранительных органов разыскиваемый был задержан на территории Российской Федерации и в последующем экстрадирован в Республику Беларусь в мае 2018 года.

По уголовному делу следствием собрана доказательная база по 27 эпизодам мошеннических действий, в результате которых пострадали 19 человек, среди которых есть и престарелые. Ущерб от преступной деятельности составил порядка 12 тысяч рублей.

По уголовному делу допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты криминалистических экспертиз.

В настоящее время следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного обвиняемого завершены.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног

 
 
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Клиентов привлекало предоставление рассрочки, обещание доставки в кратчайшие сроки и по ценам ниже, чем у других. В результате мошеннических действий пострадали...
 
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