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Эксперимент по закреплению охотников за угодьями пройдет в 12 районах Беларуси

28.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Эксперимент по закреплению охотников за угодьями пройдет в 12 районах Беларуси

Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями пройдет в 12 районах Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.

В этом году в Беларуси принят указ №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства", который предусматривает проведение эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными структурами БООР. "Эксперимент пройдет в 12 районах Беларуси (по два в каждой области). Хотелось бы, чтобы в будущем эти мероприятия распространились на всю страну. Я не вижу другого пути развития охотничьего хозяйства. С 2015 года система БООР медленно идет к этому, люди вовлекаются в эту работу. По итогам 2017 года около 7 тыс. человек работали в охотничьих хозяйствах и за это получали определенные льготы. Например, в Калинковичской районной организационной структуре БООР нет ни одного егеря - там работы по охране, воспроизводству, подкормке животных проводят сами охотники", - сказал Юрий Шумский.

По его словам, суть эксперимента заключается в том, что охотники будут участвовать в ведении охотничьего хозяйства на конкретной территории. "А это и охрана охотничьих угодий, и биотехнические мероприятия. Взамен они будут иметь возможность бесплатно охотиться в этих угодьях на пернатую, пушную дичь и значительно дешевле - на копытных. Охотники сами будут заинтересованы следить за соблюдением правил охоты на своей территории. Мы сейчас рассылаем охотникам документы для участия в эксперименте. Если изъявят желание, то будут участвовать. Если нет - будут покупать путевку, как раньше", - отметил председатель БООР.

Цель эксперимента - вовлечение белорусских охотников в ведение охотничьего хозяйства. "Мы изучили и опыт соседних стран - Польши, Литвы, где охотники закреплены за небольшими охотугодьями. Сегодня в Беларуси охотники - это скорее потребители. Что в охотничьем хозяйстве и как, растет там численность зверя или нет - это их мало интересует. Мы же хотим, чтобы наши охотники были хозяевами в охотничьих угодьях, работали в лесу и были заинтересованы в увеличении численности животных", - заявил Юрий Шумский.

Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями продлится до 2020 года.


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Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями пройдет в 12 районах Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского...
 
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