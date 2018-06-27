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График работы учреждений здравоохранения в выходные и праздники в июле 2018
28.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в праздничные выходные в июле, сообщили
Больницы 1 июля будут работать по графику выходного дня, 2 июля - рабочего дня, 3 июля - праздничного дня, 7 июля - субботнего дня.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки будут работать 1 июля по графику выходного дня, 2 июля - субботнего дня, 3 июля - праздничного дня, 7 июля - рабочего дня.
В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.
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В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в праздничные выходные в июле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. Больницы 1 июля...
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