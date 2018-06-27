График работы учреждений здравоохранения в выходные и праздники в июле 2018

В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в праздничные выходные в июле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больницы 1 июля будут работать по графику выходного дня, 2 июля - рабочего дня, 3 июля - праздничного дня, 7 июля - субботнего дня.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки будут работать 1 июля по графику выходного дня, 2 июля - субботнего дня, 3 июля - праздничного дня, 7 июля - рабочего дня.

В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.





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