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Жлобин: 120 квартир в новом доме по улице Козлова обретут своих хозяев

28.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобин: 120 квартир в новом доме по улице Козлова обретут своих хозяев

Ещё 120 квартир в новом доме по улице Козлова обретут своих хозяев. Завершено строительство второго дома, построенного с привлечением государственной адресной субсидии.

Начальник государственного предприятия «УКС Жлобинского района» Елена Груздова рассказала, что за первое полугодие текущего года построены 78- и 120-квартирные жилые дома по улице Козлова, возведение которых финансировалось за счёт привлечения кредитов, выдаваемых банками на строительство жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счёт субсидий. Выделены они Беларусбанком и Белагропромбанком.

Напомним читателям, что государственные адресные субсидии — новый вид господдержки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» был подписан президентом 4 июля 2017 года.

А. ШМИГИРЁВА.

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