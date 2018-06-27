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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси
28.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Андрей Кобяков отметил, что среди награжденных большая группа работников агропромышленного комплекса. «Много лет назад Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства. Время показало, что выбор этот был абсолютно правильным. Мы полностью обеспечили себя продовольствием, Беларусь входит в первую группу стран с высоким уровнем обеспеченности питания населения, и это признают международные эксперты. Обеспечивая потребности внутреннего рынка, белорусские предприятия сохраняют и свои экспортные позиции. Мы зарабатываем на экспорте продовольствия более $5 млрд в год, задача довести этот показатель до $7 млрд. Наши продукты питания поставляются на рынки более 60 стран мира», — пояснил он.
В числе награждаемых и представители сферы образования — педагоги, руководители учреждений образования. «Эти люди внесли значительный вклад в развитие национальной системы образования, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание молодежи, в повышение качества процесса обучения за счет внедрения в практику современного методического обеспечения и использования новых образовательных технологий. Вместе с тем главой государства поставлены четкие задачи, которые необходимо решать в ближайшее время, и в первую очередь это усиление системы профориентации», — сказал премьер-министр.
Высокие награды были вручены промышленникам и энергетикам. «Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что промышленность Беларуси вышла из рецессии и набрала устойчивые показатели роста. Темп роста промышленного производства в прошлом году составил 106,1%, за пять месяцев этого года — 108,3%. И есть все предпосылки для того, чтобы этот темп по итогам года сохранился. Уверен, будущее промышленности основывается на внедрении прогрессивных технологий, освоении и выпуске новой конкурентоспособной продукции, и для этого все условия созданы. Эффективно развивается и энергетический комплекс, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. В настоящее время осуществляется бесперебойное энергоснабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами в необходимом объеме и высокого качества. Стоит задача дальнейшего снижения энергоемкости ВВП, повышения эффективности и надежности энергоснабжения, максимального использования собственных ресурсов», — обратил внимание Андрей Кобяков.
Среди награжденных — группа дорожных рабочих. Премьер-министр отметил, что благодаря их усилиям в стране активно идет реконструкция автомобильных дорог. «Сегодня завершается работа по созданию качественных автотрасс между областными городами и Минском. Вместе с тем поставлена задача привести в порядок местные дороги, в частности, до 2020 года отремонтировать и реконструировать около 7 тыс. км местных автомобильных дорог», — рассказал он.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению главы государства вручил сегодня государственные награды заслуженным людям страны, передает...
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