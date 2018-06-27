Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси



Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению главы государства вручил сегодня государственные награды заслуженным людям страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков отметил, что среди награжденных большая группа работников агропромышленного комплекса. «Много лет назад Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства. Время показало, что выбор этот был абсолютно правильным. Мы полностью обеспечили себя продовольствием, Беларусь входит в первую группу стран с высоким уровнем обеспеченности питания населения, и это признают международные эксперты. Обеспечивая потребности внутреннего рынка, белорусские предприятия сохраняют и свои экспортные позиции. Мы зарабатываем на экспорте продовольствия более $5 млрд в год, задача довести этот показатель до $7 млрд. Наши продукты питания поставляются на рынки более 60 стран мира», — пояснил он.





Высоких наград удостоены представители потребкооперации. «В условиях усиления конкуренции Белкоопсоюз реализует меры по повышению конкурентноспособности организаций системы. Уверен, что реализация намеченных мероприятий увеличит эффективность и результативность работы потребительской кооперации и улучшит качество обслуживания сельского населения», — заявил глава правительства





Награды вручены и медицинским работникам. «В настоящее время в здравоохранении страны используются лучшие достижения мировой и отечественной медицины. В последние годы отечественное здравоохранение шагнуло вперед — по качеству оказания медицинский услуг Беларусь выходит на передовые позиции в мире. В стране выстроена четкая система оказания медпомощи на всех уровнях, но особых успехов Беларусь достигла в области охраны здоровья матери и ребенка. По итогам прошлого года наша страна занимает 25 позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Потенциал отечественной медицины значительный, и сейчас поставлена задача использовать его в полной мере, в частности, необходимо наращивать объемы экспорта медицинских услуг», — подчеркнул Андрей Кобяков.

В числе награждаемых и представители сферы образования — педагоги, руководители учреждений образования. «Эти люди внесли значительный вклад в развитие национальной системы образования, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание молодежи, в повышение качества процесса обучения за счет внедрения в практику современного методического обеспечения и использования новых образовательных технологий. Вместе с тем главой государства поставлены четкие задачи, которые необходимо решать в ближайшее время, и в первую очередь это усиление системы профориентации», — сказал премьер-министр.

Высокие награды были вручены промышленникам и энергетикам. «Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что промышленность Беларуси вышла из рецессии и набрала устойчивые показатели роста. Темп роста промышленного производства в прошлом году составил 106,1%, за пять месяцев этого года — 108,3%. И есть все предпосылки для того, чтобы этот темп по итогам года сохранился. Уверен, будущее промышленности основывается на внедрении прогрессивных технологий, освоении и выпуске новой конкурентоспособной продукции, и для этого все условия созданы. Эффективно развивается и энергетический комплекс, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. В настоящее время осуществляется бесперебойное энергоснабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами в необходимом объеме и высокого качества. Стоит задача дальнейшего снижения энергоемкости ВВП, повышения эффективности и надежности энергоснабжения, максимального использования собственных ресурсов», — обратил внимание Андрей Кобяков.

Среди награжденных — группа дорожных рабочих. Премьер-министр отметил, что благодаря их усилиям в стране активно идет реконструкция автомобильных дорог. «Сегодня завершается работа по созданию качественных автотрасс между областными городами и Минском. Вместе с тем поставлена задача привести в порядок местные дороги, в частности, до 2020 года отремонтировать и реконструировать около 7 тыс. км местных автомобильных дорог», — рассказал он.





Также заслуженные награды были вручены государственным служащим. «В стране на постоянной основе проводится работа по повышению эффективности и престижа государственной службы. Одним из основных критериев эффективности госаппарата должно быть умение работать с людьми, чутко и внимательно относиться к каждому человеку, к его просьбам и нуждам. Высокие награды заслужили и представители творческой интеллигенции. Государство и впредь будет поддерживать талантливых и одаренных творческих личностей, особенно тех, кто прославляет нашу страну и вдохновляет миллионы. Медали „За трудовые заслуги“ вручены преподавателям Белорусского государственного университета физкультуры. Благодаря вашему труду ежегодно наши спортсмены пополняют медальные копилки. Уверен, белорусские спортсмены достойно проявят себя и во время крупнейшего континентального спортивного форума — II Европейских игр в 2019 году», — подчеркнул Андрей Кобяков. Премьер-министр сердечно поздравил всех награжденных и обратил внимание, что сегодняшняя церемония проходит накануне Дня Независимости Беларуси. «3 июля символизирует единство нашего миролюбивого общества, его мужество и героизм, уважение к традициям и преемственность поколений. Этот праздник в сердце каждого, кто знает цену мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — констатировал Андрей Кобяков.