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Сборная Германии: Мы не играли как чемпионы мира и заслужили вылета, каким бы горьким он ни был

28.06.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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Сборная Германии, после сенсационного поражения от Южной Кореи впервые в истории не вышедшая из группы на чемпионате мира, в твиттере обратилась к болельщикам.

— Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у нас были большие планы. Нам жаль, что мы не играли как чемпионы мира. Поэтому мы заслужили вылета из турнира, каким бы горьким он ни был.

Ваша поддержка была великолепной — как в Германии, так и на стадионах. На чемпионате мира в Рио-2014 мы праздновали вместе победу. Но спорт также включает поражения и умение признать, что соперник был лучше.


Фото: twitter.com/DFB_Team

Мы поздравляем Швецию и Мексику с продвижением в плей-офф, а Южную Корею — со вчерашней победой. И благодарим Россию за гостеприимство! — говорится в твиттере сборной Германии.

Проклятье чемпионов. Европейские сборные в четвертый раз подряд терпят крах после титулов

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Сборная Германии, после сенсационного поражения от Южной Кореи впервые в истории не вышедшая из группы на чемпионате мира, в твиттере обратилась к болельщикам.
 
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