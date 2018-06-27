На белорусско-литовской границе произошел сбой: движение остановлено

Из-за сбоя программного обеспечения у литовской стороны приостановлено оформление во всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

«По поступившей от сопредельной стороны информации в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы из-за произошедшего 28 июня, в 10.30, сбоя в программном обеспечении прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях», — рассказали в ведомстве.

О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.

Сбой пока не привел к образованию очередей на выезд и въезд в Беларусь.