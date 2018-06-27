В Лиде скутерист упал на «гравийке» и сломал ногу





В Лиде вечером 27 июня травмировался скутерист. Мопед двигался по улице Парковой в направлении Криничной.

На Т-образном перекрестке равнозначных дорог он увидел приближавшегося справа стороны мальчика на велосипеде. Чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение. Делал это на гравийном покрытии и упал на него. С переломом левой ноги скутериста госпитализировали, сообщает ГАИ.