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В Лиде скутерист упал на «гравийке» и сломал ногу
В Лиде вечером 27 июня травмировался скутерист. Мопед двигался по улице Парковой в направлении Криничной.
На Т-образном перекрестке равнозначных дорог он увидел приближавшегося справа стороны мальчика на велосипеде. Чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение. Делал это на гравийном покрытии и упал на него. С переломом левой ноги скутериста госпитализировали,
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В Лиде вечером 27 июня травмировался скутерист. Мопед двигался по улице Парковой в направлении Криничной. На Т-образном перекрестке равнозначных дорог он увидел...
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